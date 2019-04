Alianza Lima vs Pirata FC: Tejada pone el 1-1 luego de una serie de errores defensivos [VIDEO]

Un verdadero 'parque de diversiones' en el área de Alianza Lima y sin ningún defensa que pueda despear el balón. Esto fue aprovechado por Luis Tejada en el minuto 61 del encuentro para poner el 1-1 para Pirata FC.

Todo partió de los pies de Luis Acuy, quien utilizó su habilidad para hacer la diagonal y entrar al área 'blanquiazul' por el medio de dos zagueros. Ante la salida de Gallese, Acuy quiso definir por encima del portero, sin embargo no tuvo mucha puntería.

Rosell fue a despejar el esférico pero no lo pudo conectar de lleno y le quedó a Junior Aguirre quien disparó al arco. El balón rebotó en una muralla 'íntima' que se había apostado en la línea de gol, no obstante no contaban con que el rebote iba a ser recibido por 'El Pana' Tejada quien definió para darle el empate al cuadro 'corsario'.

Este tanto, que ya fue compartido en Youtube, le abrió el camino del triunfo a Pirata FC quien luego encontraría el 2-1 en los pies de Aguirre.