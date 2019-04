¿Mauro Icardi se va del Inter? Wanda Nara acaba con el misterio

¿Se va del Inter? Luego de diversas especulaciones sobre el futuro de Mauro Icardi, quien estuvo más de un mes fuera de las canchas y perdió la cinta de capitán del Inter de Milán, su esposa Wanda Nara acabó con el misterio y reveló si se va a otro club o se queda en su actual equipo.

En una entrevista para un programa de Italia, Wanda Nara dio detalles con respecto al futuro de Mauro Icardi y ha dejado claro que continuarán en Milán el año que viene.

"Él continúa anotando goles. Él sigue adelante porque es el más fuerte de la familia. Mauro está más sereno ahora. Siempre ha tenido una buena relación con todos, volveremos a estar aquí en año que viene", dijo Wanda Nara despejando cualquier tipo de dudas.

En otro momento, Wanda Nara también se refirió, nuevamente, a las acusaciones de la hermana del delantero, Ivana Icardi, quien en varias ocasiones ha culpado a la argentina de ser la causa del deterioro entre Mauro y su familia.

"No soy una bruja. Siempre hemos ayudado a la familia. Ivana vino a mi casa hace un par de meses y le abrimos las puertas a ella y a su novio, que también es futbolista. Ivana no es sincera. Mauro es un gran hombre, no solo ayuda a la familia, sino que también ayuda a personas que no conocemos. A ella le regaló un coche para ayudarla. Está hablando mal de su hermano, esto no tiene precio", argumentó Wanda Nara.

"Las personas que nos conocen realmente saben cómo somos. La vida no termina en una transmisión. Ella sabe que siempre estamos ahí después de todo. Si quisiera encontrar a Mauro podría venir a casa y no ir al Gran Hermano (Programa de TV). La gente habla sobre las cosas de la familia en su casa y no en la televisión. Mauro y yo nunca iremos a la televisión por esto", añadió.

Mauro Icardi en el Inter de Milán

Luego de 53 días, en los que el delantero rosarino se dedicó a realizar trabajos de fisioterapia a raíz de una molestia en una de sus rodillas, Mauro Icardi volvió a jugar con el Inter de Milán el pasado 3 de abril.

El delantero argentino contribuyó con un tanto en la goleada del Inter sobre Genoa por la Serie A.