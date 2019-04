DT del Rayo Vallecano dio detalles del mea culpa de Luis Advíncula por su expulsión en La Liga

El lateral de la selección peruana, Luis Advíncula, salió expulsado el pasado fin de semana en el partido entre Rayo Vallecano y Athletic Club por la fecha 32 de la Liga Santander. El carrilero nacional le propinó un potente codazo al 'vasco', Yuri Berchiche, y se marchó directamente a los vestuarios.

La jugada de la expulsión de Luis Advíncula llegó cuando el partido estaba 2-1 a favor del cuadro bilbaíno. El exLobos BUAP de México, quien dos minutos antes había recibido la primera tarjeta amarilla, anticipó a su rival en un saque lateral y desbordó por la banda derecha.

Sin embargo, Yuri Berchiche le quiso ganar el vivo y, en la disputa, Advíncula le metió con codazo en la cabeza frente a los ojos del juez de línea. El árbitro, Juan Martínez, quien no había visto la agresión, consultó con su asistente y el VAR y terminó por enviar a las duchas al popular 'Bolt'.

Ante esta situación, se pensó que Luis Advíncula perdería protagonismo en el club de vallecas, sin embargo, el lateral tuvo que agachar la cabeza frente a su DT y le pidió disculpas por lo acontecido.

"No podré contar con Luis Advíncula y después no sé, porque voy partido a partido. Él está bien, hizo una cosa que dice mucho de como es, pidió disculpas a todos sus compañeros y eso le honra. Cometió un error que pagamos todos y no debemos tener más desaciertos de los que ya tenemos", atinó el estratega del Rayo Vallecano en rueda de prensa previo al choque frente al Huesca.