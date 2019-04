Liverpool vs Porto EN VIVO vía ESPN: duelo por los cuartos de final de la Champions League

Liverpool vs Porto EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO VÍA ESPN | VER GRATIS POR INTERNET | El Liverpool se medirá ante el Porto este miércoles 17 de marzo por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League a partir de la 14:00 horas (Perú) desde el Estadio do Dragao. Si quieres ver la liga de campeones en vivo, puedes ingresar al portal de La República, donde encontrarás el pronóstico, resumen, goles y jugadas polémicas de este y otros partidos.

El Liverpool está cerca de lograr dos semifinales consecutivas en la Champions League. Para lograrlo, debe eliminar al Porto en el partido de vuelta de los cuartos de final, el cual se desarrollará en Portugal.

En el partido de ida, el Liverpool logró vencer 2-0 al Porto con tantos de Naby Keita y Roberto Firmino; sin embargo, el DT de los 'reds' aseguró que con ese resultado no tienen ventaja. "Si estuviéramos en la misma situación de ellos (2-0 abajo), nosotros no nos consideraríamos fuera y eso mismo está pensando Porto", sostuvo Jürgen Klopp.

Para el partido de vuelta por la Champions League, el Liverpool podrá contar nuevamente con Joe Gomez, quien arrancarí contra el Porto en lugar de Dejan Lovran, centrarl que sufrió una lesión en el duelo de ida.

Por su parte, el Porto volverá a contar con dos figuras que siempre son titulares de Sergio Conceicao. Nos referimos a Pepe y Héctor Herrera, jugadores que se perdieron la ida de cuartos de final de la Champions League por estar suspendidos.

Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Keita, Wijnaldum, Milner; Salah, Mané y Firmino.

Porto: Casillas; Militão, Pepe, Felipe, Telles; Otávio, Héctor Herrera, Danilo Pereira, Corona; Marega y Tiquinho.

- Argentina: 16:00 horas.

- Bolivia: 15:00 horas.

- Brasil: 16:00 horas.

- Colombia: 14:00 horas.

- Chile: 15:00 horas.

- Ecuador: 14:00 horas.

- España: 21:00 horas.

- México: 14:00 horas.

- Paraguay: 15:00 horas.

- Perú: 14:00 horas.

- Uruguay: 16:00 horas.

- Venezuela: 15:00 horas.

🎬 Join us live from the Estadio do Dragao with Jürgen Klopp and @JamesMilner... #UCL https://t.co/au2RuXku4T