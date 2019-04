Clásico es ganar

Miguel Ángel Russo busca salir de la crisis

Siete partidos consecutivos sin poder ganar (4 de la Liga 1 y 3 en la Copa Libertadores), alejado del primer lugar del torneo local y con su imagen a nivel internacional muy dañada. Esa es la dura realidad de Alianza Lima, un equipo que despertó muchas expectativas, pero que hasta el momento solo ha decepcionado.

Los íntimos llegan al duelo de mañana (8:00 p.m.) frente a Universitario, en un edición más del clásico del fútbol peruano, con la obligación de ganar para ponerle punto final a esta crisis futbolística.

Tras la derrota ante River por la Copa, Miguel Ángel Russo se quedó en Argentina y los rumores sobre su posible partida de La Victoria crecieron. Sin embargo, ayer por la mañana, luego de resolver algunos problemas personales, el DT llegó a nuestro país y dirigió los entrenamientos de los victorianos, donde recibió la mala noticia que para el duelo con la ‘U’ no podrá contar con el lateral derecho Rodrigo Cuba, quien sufrió un desgarro en el muslo izquierdo y estará alejado de los campos de juego por tres semanas. Su lugar será ocupado por Aldair Salazar.

Quienes volverían al equipo titular son el lateral izquierdo Anthony Rosell y los volantes José Manzaneda y Luis ‘Cachito’ Ramírez, quien ya cumplió su fecha de suspensión. Hay que señalar que estos tres futbolistas no iniciaron las acciones en la goleada (3-0) que el cuadro ‘millonario’ les propinó a los blanquiazules. La novedad sería que la inclusión del mediocampista Felipe Rodríguez.

El once íntimo lo integrarían Gallese, Salazar, Riojas, Godoy, Rosell; Cartagena, Ramírez, Quevedo, Manzaneda, Rodríguez y Affonso.

Nicolás Córdova define su futuro ante los íntimos

“Si se diera un resultado catastrófico ante Alianza Lima, obviamente hay resultados que cambian técnico”, dijo sin titubear el administrador de la ‘U’, Carlos Moreno, lo que refleja que la directiva crema tiene la solución para el difícil momento futbolístico que atraviesan al mando de Nicolás Córdova.

Los merengues en tres fechas consecutivas no han podido ganar. Apenas lograron un empate ante Alianza Universidad en casa y perdieron en sus visitas a Melgar y Deportivo Binacional. Sin embargo, para el partido frente a Alianza Lima, la ‘U’ llega descansada, ya que el pasado fin de semana no jugó. El partido ante Sport Huancayo válido por la fecha 8 del Apertura de la Liga 1 fue suspendido por falta de garantías.

El chileno es cuestionado porque con más de un año trabajando con este plantel y siendo el responsable de los refuerzos en esta temporada, no ha logrado consolidar un estilo de juego. Ademá, solo apuesta por un esquema diseñado al contragolpe y su defensa no logra mostrar la seguridad necesaria, de ella el más criticado es el defensa uruguayo Guillermo Rodríguez, que marcó dos autogoles. Razones suficientes para que existan los rumores que aseguran que, de no conseguir un buen resultado en el clásico, podría dejar el buzo crema.

La gran ausencia que tendrán los de Ate mañana es la del volante Panameño Alberto Quintero, quien fue suspendido dos fechas. Su lugar será suplido por Gary Correa. Quien también se robará las miradas es el volante Alejandro Hohberg, que regresa al estadio de Matute pero para enfrentar al equipo que defendió durante dos años consecutivos (2017-2018).

Este es el posible once crema: Carvallo, Corzo, Rodríguez, Velarde, Vásquez; Páucar, Morales, Hohberg, Correa, Lavandeira y Denis.