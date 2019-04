Barcelona vs Manchester United EN VIVO vía Fox Sports por la Champions League

Barcelona vs Manchester United EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO GRATIS | STREAMING VÍA FOX SPORTS Y MOVISTAR | Manchester United recibirá este miércoles 10 de abril al Barcelona en el estadio Old Trafford por los cuartos de final de la Champions League a las 21:00 horas de España. Si quieres ver fútbol en vivo, puedes ingresar a la web del diario La República, donde estarás al tanto de los goles, jugadas polémicas, tarjetas, pronósticos y resumen de este y otros partidos de la Liga de Campeones.

El Barcelona se enfrenta el miércoles al Manchester United en el estadio Old Trafford a partir de las 14:00 horas en Perú y buscará una victoria en la ida de los cuartos de final de la Champions League, fase que no ha superado desde la temporada 2014-2015.

Barcelona llega en un buen momento a su duelo contra el Manchester United por la Champions League luego de meterse prácticamente la Liga Santander al bolsillo tras derrotar por 2-0 al Atlético de Madrid. Con esa victoria, los 'azulgranas' se pusieron a once puntos de los 'colchoneros'.

Lionel Messi y Luis Suárez suman 66 goles en la presente temporada, más de la mitad de los 121 tantos que ha marcado el Barcelona y encabezan la tabla de goleadores de la Liga Santander.

El DT del Manchester United sabe que la pareja de artilleros del Barcelona es sumamente peligrosa. "Messi y Suárez pondrán a prueba a nuestros defensas", sostuvo Oleg Gunnar en conferencia de prensa.

Por otra parte, el Barcelona también contaría con Ousmane Dembelé en el duelo contra el Manchester United por la Champions League. El extremo francés se recuperó de un rotura muscular; sin embargo, su presencia aún es una incógnita.

"Veremos como se encuentra hoy en el entrenamiento y en función de eso decidiremos si puede estar en condiciones o no. No voy a correr un riesgo excesivo", señaló el DT del Barcelona sobre Dembelé.

Mientras tanto, el Manchester United querrá cobrarse la revancha luego de haber sido eliminado por el Barcelona en dos finales de la Championes League. La primera en 2009 y la otra en 2011, año en el que fue su último enfrentamiento oficial.

"La eliminatoria de cuartos de final de la Champions ante el Barcelona es, sin duda, un gran reto que tenemos por delante, y lo afrontamos con muchísima ilusión", señaló Juan Mata, jugador español del Manchester United, en su blog.

Manchester United no llega en su mejor momento para el duelo contra Barcelona por la Champions League ya que ha perdido tres de sus últimos cuatro encuentros. La última derrota de los ingleses fue ante el Wolverhampton por 2-1.

Además, presentaría algunas bajas ante el Barcelona como los lesionados Ander Herrera y Marcus Rashford, que no jugaron en el encuentro contra el Wolverhampton. "Ha necesitado más tiempo de calentamiento. Participó al final del entrenamiento. Veremos mañana. Con un poco de suerte, estará listo", dijo el DT del Manchester United respecto a Rashford.

Barcelona vs Manchester United: Alineaciones posibles

Manchester United: De Gea - Young, Jones, Smalling, Lindelof, Shaw - Matic, McTominay - Pogba - Rashford, Mata.

DT: Ole Solskjaer.

FC Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Arthur, Busquets - Messi, Luis Suárez, Coutinho.

DT: Ernesto Valverde.

Manchester United vs Barcelona por Champions League: Pronóstico de apuestas deportivas

Para nadie es un secreto que el Manchester United vs Barcelona por Champions League será un duelo intenso y táctico en diversas zonas del campo. Por ello y sabiendo que ambos conjuntos tienen lo necesario para llegar al gol, las casas de apuestas creen que la apuesta “ambos equipos anotan” resulta interesante para apostar.

Recuerda que el Manchester United es competitivo en Old Trafford, al igual que el Barcelona cuando actúa lejos de casa. Pinta para ser un duelo bastante parejo, en el que ingleses y españoles se recuperen de una hipotética desventaja inicial.

Barcelona vs Manchester United: Declaraciones de Ernesto Valverde en la previa

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, cree que las opciones de su equipo de obtener un buen resultado este miércoles ante el Manchester United pasan por lograr "que el partido no se descontrole".



"Está claro que ellos tienen argumentos para hacernos daño", advirtió Valverde antes del entrenamiento en Old Trafford previo a la ida de los cuartos de final de la Champions League.



Entre esos argumentos, el DT del Barcelona citó "las jugadas a balón parado, las contras, el entusiasmo de sus jugadores y el empuje del público".



Pero lo que más preocupa a Valverde es que el Barcelona vs Manchester United se convierta en un partido de ida y vuelta: "Tenemos que intentar que ellos no puedan correr mucho, porque tienen jugadores muy rápidos y, si les dejamos espacios, podemos sufrir".



El técnico del conjunto azulgrana aún tiene en la memoria la debacle de Roma de la temporada pasada, donde cayeron eliminados después de que el conjunto italiano les remontara el 4-1 del Camp Nou, endosándole un 3-0.



"En aquel momento, le di bastantes vueltas, pero, en el fondo, aquella derrota la vimos más como un estímulo que como cualquier otra cosa", apuntó.

¿Dónde van a jugar el Manchester United vs Barcelona por la Champions League?

El Manchester United vs Barcelona por los cuartos de final de la Champions League se jugará en el Old Trafford.

Este es un estadio de fútbol ubicado en Old Trafford, Gran Mánchester, Inglaterra. Es casa del Manchester United y cuenta con una capacidad para 74.994 persona.

El Old Trafford es el estadio de fútbol de clubes más grande en el Reino Unido y décimo primero de Europa.

Manchester United vs Barcelona por la Champions League: Horarios en el mundo

- Ver Manchester United vs Barcelona por la Champions League en Argentina: 16:00 horas.

- Ver Manchester United vs Barcelona por la Champions League en Bolivia: 15:00 horas.

- Ver Manchester United vs Barcelona por la Champions League en Brasil: 16:00 horas.

- Ver Manchester United vs Barcelona por la Champions League en Canadá: 15:00 horas.

- Ver Manchester United vs Barcelona por la Champions League en Chile: 15:00 horas.

- Ver Manchester United vs Barcelona por la Champions League en Colombia: 14:00 horas.

- Ver Manchester United vs Barcelona por la Champions League en Costa Rica: 13:00 horas.

- Ver Manchester United vs Barcelona por la Champions League en Cuba: 15:00 horas.

- Ver Manchester United vs Barcelona por la Champions League en Ecuador: 14:00 horas.

- Ver Manchester United vs Barcelona por la Champions League en El Salvador: 13:00 horas.

- Ver Manchester United vs Barcelona por la Champions League en Estados Unidos: 15:00 horas.

- Ver Manchester United vs Barcelona por la Champions League en Guatemala: 13:00 horas.

- Ver Manchester United vs Barcelona por la Champions League en Honduras: 13:00 horas.

- Ver Manchester United vs Barcelona por la Champions League en México: 14:00 horas.

- Ver Manchester United vs Barcelona por la Champions League en Nicaragua: 13:00 horas.

- Ver Manchester United vs Barcelona por la Champions League en Panamá: 14:00 horas.

- Ver Manchester United vs Barcelona por la Champions League en Paraguay: 15:00 horas.

- Ver Manchester United vs Barcelona por la Champions League en Perú: 14:00 horas.

- Ver Manchester United vs Barcelona por la Champions League en Puerto Rico: 15:00 horas.

- Ver Manchester United vs Barcelona por la Champions League en República Dominicana: 15:00 horas.

- Ver Manchester United vs Barcelona por la Champions League en Uruguay: 16:00 horas.

- Ver Manchester United vs Barcelona por la Champions League en Venezuela: 15:00 horas.

Manchester United vs Barcelona por la Champions League: Guía de canales en el mundo

- Ver Manchester United vs Barcelona en Argentina: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

- Ver Manchester United vs Barcelona en Bolivia: Fox Sports Cono Sur

- Ver Manchester United vs Barcelona en Brasil: Esporte Interativo Plus, Esporte Interativo

- Ver Manchester United vs Barcelona en Chile: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

- Ver Manchester United vs Barcelona en Colombia: Fox Sports Colombia, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

- Ver Manchester United vs Barcelona en Costa Rica: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

- Ver Manchester United vs Barcelona en República Dominicana: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

- Ver Manchester United vs Barcelona en Ecuador: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

- Ver Manchester United vs Barcelona en El Salvador: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

- Ver Manchester United vs Barcelona en Guatemala: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

- Ver Manchester United vs Barcelona en Honduras: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

- Ver Manchester United vs Barcelona en México: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

- Ver Manchester United vs Barcelona en Nicaragua: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

- Ver Manchester United vs Barcelona en Panamá: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

- Ver Manchester United vs Barcelona en Paraguay: Fox Sports Cono Sur

- Ver Manchester United vs Barcelona en Perú: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Peru

- Ver Manchester United vs Barcelona en España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

- Ver Manchester United vs Barcelona en Estados Unidos: Univision Deportes, UniMás, Watch TNT, Radio Barca, Univision NOW, B/R Live, TNT USA, Univision Deportes En Vivo.

- Ver Manchester United vs Barcelona en Uruguay: FOX Play Sur, Fox Sports Uruguay, Fox Sports Cono Sur

- Ver Manchester United vs Barcelona en Venezuela: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte.

¿En qué canal ver en vivo el Manchester United vs Barcelona?

Si vives en países como Argentina, Chile, Colombia, Perú y México, puedes ver en vivo online el partido del Manchester United vs Barcelona por la Champions League vía Fox Sports.

En caso te encuentres en los Estados Unidos, la lista de canales para ver el Manchester United vs Barcelona es amplia. Tienes las siguiente opciones: Univision Deportes, UniMás, Watch TNT, Radio Barca, Univision NOW, B/R Live, TNT USA, Univision Deportes En Vivo.

Si estás en España, puedes seguir en directo los cuartos de final de la Champions League mediante Movistar + y Movistar Liga de Campeones.