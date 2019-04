Fleischman sobre Alianza Lima: "Los penales cometidos son de defensores mediocres" [VIDEO]

Alianza Lima no sabe lo que es ganar hace seis partidos y el análisis del por qué de los errores se dirigieron a la zona defensiva. La última derrota frente a Real Garcilaso fue motivo de las fuertes críticas de Eddie Fleischman por los dos penales cometidos que favorecieron a los cusqueños. El periodista deportivo tildó de “defensas mediocres” a los jugadores que cometen penales de esa magnitud cuando se iba ganado el cotejo. El video fue subido en Youtube.

En el programa ‘Fox Sports Perú’, Fleischman fue el máximo crítico de los defensas de Alianza Lima. El club victoriano comenzó ganando con un golazo de Joazhiño Arroé y dos penales terminan revirtiendo el score. Primero fue Hansell Riojas (44’) y el segundo de Gonzalo Godoy (46’). En el video de Youtube deja en evidencia el descontento del periodista deportivo que incluso comparó la labor de los defensas locales con sus pares del otras ligas.

“Dos expresiones de mediocridad de los defensas del equipo son los que provocan la derrota. Porque los penales cometidos son de defensores mediocres no son defensores inteligentes. No vas a ver penales así por defensores maduros, cuajados que tienen un oficio internacional y una categoría especial... y que me disculpen Riojas y Godoy pero ellos no pueden cometer penales así cuando Alianza viene de cinco partidos sin ganar jugando en Cusco estando arriba 1-0...”, manifestó Fleischman.

Con esta derrota, el club ‘íntimo’ descendió al sexto lugar con 11 puntos. En la siguiente fecha de la Liga 1 jugará ante Universitario de Deportes en una edición más del ‘Clásico peruano’. Pero antes viajará a Argentina para enfrentar a River Plate por la fecha 4 de la Copa Libertadores.