Maradona sobre Boca Juniors: "Cuidado, que en cualquier momento llego" [VIDEO]

Siempre polémico. Diego Maradona envió un mensaje emotivo a Boca Juniors por su aniversario 114 y dejó claro, una vez más, que es su seguidor más asiduo. "Acá está el bostero número uno y el número cien mil. Boca es una enfermedad, no tiene comparación", dijo el '10'.

Asimismo, el entrenador de los Dorados de Sinaloa (México), dijo: "No me importa que no hayamos ganado (A. Paranaense se impuso 3-0 por Copa Libertadores). Soy más de Boca que nunca. Y cuidado, que en cualquier momento llego. No voy a echar a nadie, pero en cualquier momento entro en la comisión y me pongo los cortos". Así, Maradona dejó entrever que regresaría al comando técnico del conjunto "xeneize".

Tanta es la pasión del ídolo argentino que comparó a Boca Juniors con el beso de su propia madre. “Cuando vas a la cancha para ver la azul y oro te tiembla todo el cuerpo. Pero te tiembla por amor, no por miedo como otros”, añadió Diego Armando Maradona, quien entrenó a la 'albiceleste' en el Mundial Sudáfrica 2010.

El video ya se ha viralizado en Twitter. Dura 1:17, cuenta con más de 122 reproducciones, casi 3.000 retuits y centenas de comentarios. Por otro ángulo, los usuarios han cuestionado la sobriedad del '10' por los letargos de su lenguaje verbal; sin embargo, otros destacaron sus palabras y lo elogiaron.

¿Rompería su contrato con Dorados y cumplirá su sueño de retorno a Argentina? Por el momento no existe ningún vínculo profesional. Lo cierto es que "el pelusa" siempre será foco de comentarios con cada frase que pronuncie.