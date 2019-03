Argentina vs Brasil Sub 17 EN VIVO: HOY clásico por el Sudamericano

Argentina vs Brasil se miden HOY EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por la última jornada del Grupo B del Sudamericano Sub 17 en el estadio San Marcos vía Movistar Deportes y Latina. El clásico sudamericano de la categoría arrancará a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. (hora argentina); asimismo, podrás seguir todas las incidencias minuto a minuto por LaRepublica.pe.

El seleccionado argentino Sub 17 buscará su clasificación al hexagonal final del torneo Sudamericano que se disputa en la capital limeña cuando se tope contra su similar de Brasil en el último partido del Grupo B.

La escuadra que dirige Pablo Aimar llega a esta última fecha en una situación complicada ya que, tras conseguir una victoria, un empate y una derrota, se encuentra fuera de los puestos de clasificación.

El grupo es liderado por Uruguay, que tiene 7 unidades y 3 de diferencia de gol; el segundo puesto, con igual cantidad de puntos y más 2 de diferencia pertenece a los brasileños, que con un empate garantizarán su pase al hexagonal final.

¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs Brasil por el Sudamericano Sub 17?

Si quieres ver EN VIVO EN DIRECTO el Argentina vs Brasil por el Sudamericano Sub 17, tiene que sintonizar la señal de Movistar Deportes y Latina. Estos son los canales autorizados para transmitir algunos duelos del Sudamericano Sub 17.

Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto del Argentina vs Brasil a través de la web de LaRepública.pe. Ahí te informaremos sobre los goles, jugadas polémicas y el resumen de este duelo por el Sudamericano Sub 17.

Argentina vs Brasil por el Sudamericano Sub 17: Alineaciones probables

Argentina: Rocco Ríos, Bruno Amione, Luciano Vera, Kevin Lomónaco, Valentín Benítez, Matías Palacios, Juan Sforza, Santiago Simón, David Ayala, Exequiel Zeballos, Juan Krilanovich.

Brasil: Pereira, Bueno, Marinho, Da Silva, Cabral, Lanza, Fonseca, Silva, Martins, Reiner, Santos.

Argentina vs Brasil EN VIVO ONLINE: Horarios

- Ver EN VIVO Argentina vs Brasil en México: 6:30 p. m.

- Ver EN VIVO Argentina vs Brasil en Perú: 7:30 p. m.

- Ver EN VIVO Argentina vs Brasil en Ecuador: 7:30 p. m.

- Ver EN VIVO Argentina vs Brasil en Colombia: 7:30 p. m.

- Ver EN VIVO Argentina vs Brasil en Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton): 7:30 p.m.

- Ver EN VIVO Argentina vs Brasil en Bolivia: 8:30 p. m.

- Ver EN VIVO Argentina vs Brasil en Venezuela: 8:30 p. m.

- Ver EN VIVO Argentina vs Brasil en Argentina: 9:30 p. m.

- Ver EN VIVO Argentina vs Brasil en Chile: 9:30 p. m.

- Ver EN VIVO Argentina vs Brasil en Uruguay: 9:30 p. m.

- Ver EN VIVO Argentina vs Brasil en Brasil: 10:30 p. m.

Ver Argentina vs Brasil en celular o tablet:

En caso desees seguir el Argentina vs Brasil desde tu celular o tablet, debes descargar completamente GRATIS la aplicación de Latina. Gracias a este aplicativo, podrás seguir todos los partidos de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 17.