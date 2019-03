¿Qué cambiaría Lionel Messi por ser campeón del mundo?

Aún sigue en la retina del hincha argentino y fanático del fútbol, aquella ocasión de gol que falló Lionel Messi en la final del Mundial Brasil 2014. La ‘Pulga’ le pegó al balón con su prodigiosa zurda que rozó el palo de Manuel Neuer y sepultó la ilusión de la selección argentina de ganar la copa del mundo, que acabó en victoria y título de Alemania.

Ese fue el único momento donde Messi estuvo cerca alcanzar la gloria. En los otros tres mundiales que jugó con la ‘Albiceleste’ (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Rusia 2018), fue eliminado dos veces consecutivas por Alemania en cuartos de final y la última en octavos a manos de Francia, respectivamente.

Tras el fracaso en Rusia, Lionel Messi decidió romper su silencio ocho meses después en una extensa entrevista con la radio argentina Club Octubre. Allí, el astro del Barcelona fue consultado sobre diversos temas y una de las preguntas que dejó pensativo al rosarino fue en relación a lo que cambiaría por ser campeón del mundo.

“No sé que podría cambiar, no se paga con nada. Convivo con campeones del mundo y te dicen que es algo único. Tuve la suerte de ganar todo como jugador a nivel individual, en el club y el nunca haber podido ganar con la Selección es duro... Tuvimos una sal bárbara, si hubiéramos ganado la final en Brasil hubiera sido todo diferente desde ese momento. Tuvimos una posibilidad única, hicimos todo bien y por un detalle no se dio. A partir de eso vinieron todos los quilombos", confesó Messi.

"Me tocó vivir a la mejor España de la historia, que tenía un equipazo. Pero también tuvo suerte, porque si Robben hacía alguno de los dos mano a mano que tuvo en la final de Sudáfrica 2010 o Paraguay hacía su penal en cuartos de final, no era campeón mundial. Hay momentos en los que necesitás suerte y nosotros no ligamos nunca", concluyó.