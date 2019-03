Alianza Lima: Leao Butrón confiesa cómo es su relación con Pedro Gallese [VIDEO]

Leao Butrón y Pedro Gallese luchan día a día por ganarse el arco de Alianza Lima. Esta especie de competencia entre los dos porteros es completamente sana y así lo dio a conocer el propio 'San Leao' a través de una entrevista que brindó en el canal de YouTube el cuadro íntimo.

"La relación con Pedro Gallese es espectacular en el día a día. Inclusive cuando está con la Selección seguimos conversando, como lo es con Espinoza y Saravia. Alianza es una familia y yo me siento muy contento. Tengo 42 años, yo a esta alturas de mi vida pensaba que no iba a estar jugando fútbol. Estoy jugando en el equipo que soy hincha", señaló Leao Butrón.

Además, el portero campeón con Alianza Lima en 2017 sostuvo que los objetivos del equipo son prioridad. "Cuando me toque ser titular, lo voy a disfrutar. Cuando no me toque, voy a hacer lo que ustedes han estado viendo, apoyar al equipo. Los objetivos del equipo están por encima de los personales", agregó Leao Butrón.

El arquero agregó que nunca ha tenido malas actitudes ante sus compañeros de Alianza Lima y que la institución íntima lo ha tratado de la mejor forma. "Me siento deseoso de jugar, pero creo que nunca he demostrado una mala actitud ante mis compañeros y ante esta institución que me ha tratado muy bien en la etapa final de mi carrera. Ningún jugador firma un contrato que diga que va a ser titular y aquel jugador que está incómodo por no jugar, quiere decir que está poniendo por encima sus objetivos", finalizó.

Por otra parte, Alianza Lima tiene que recuperarse tras la mala racha de resultados. Los 'íntimos' recibirán a UTC luego de perder ante Ayacucho FC y empatar contra Deportivo Municipal.

Alianza Lima se encuentra en la cuarta posición del Apertura de la Liga 1 con 10 unidades, mientras que UTC está en el puesto 12 con 7 puntos.