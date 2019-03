UFC on ESPN Barboza vs Gaethje EN VIVO: Enrique Barzola en acción desde Philadelphia

UFC on ESPN Edson Barboza vs Justin Gaethje EN VIVO EN DIRECTO ONLINE | Dos tremendos peso ligero se miden en el Wells Fargo Center de Philadelphia desde las 6:00 pm. (hora peruana) vía Fox Sports 2. Además puedes ver en acción al peruano Enrique 'El Fuerte' Barzola y seguir todas las incidencias del evento en el minuto a minuto de larepublica.pe.

Edson Barboza está de regreso para demostrar que el poder de KO sigue intacto. Uno de los 'pateadores' más letales de UFC viene de derrotar a Dan Hooker en el tercer round con un fuerte golpe al cuerpo, probando que es capaz de causar daño en diferentes zonas de la anatomía de sus contrincantes.

Pero el brasileño no la tendrá fácil, al frente se encontrará con uno de los mejores peso ligero en haber ingresado a la empresa de MMA en los últimos años. Desde que debutó en UFC, Justin Gathje causó impacto por su récord invicto y por su tremendo TKO sobre Michael Johnson.



'The Highlight' fue considerado como uno de los peleadores top de la división, rondando la escena titular con importantes actuaciones ante Eddie Alvarez y Dustin Poirier, combates que pese a perderlos, ganaron el premio a pelea de la noche. Su última pelea fue un KO sobre James Vick así que Gathje está de vuelta por un mejor lugar en los rankings.

Además, nuestro compatriota Enrique Barzola vuelve de la lesión que le impidió pelear en UFC Chile. 'El Fuerte' buscará su quinto triunfo consecutivo al enfrentarse al estadounidense Kevin Aguilar. Puedes conocer más sobre el gladiador peruano aquí.

