Fleischman sobre la selección peruana: “Hay jugadores que se sienten dueños del puesto”

Duras críticas llovieron a los jugadores de la selección peruana tras la trágica derrota ante el combinado de El Salvador. Si bien la ‘bicolor’ empezó hacer bien las cosas en la primera, un error, y jugar contra el marcador y el reloj nos pasó factura. Eddie Fleischman tuvo explosivas declaraciones contra los pupilos de Ricardo Gareca resaltando que no fueron a darlo todo y que algunos elementos piensan que tienen el puesto asegurado.

En el programa ‘Fox Sports Perú’, el periodista deportivo descargó y desnudó las falencias de la selección peruana. Sobre la falta de gol contra El Salvador, Fleischman reveló que los jugadores piensan que este llegaría por su propio peso.

“Hay jugadores que se sienten que son dueños del puesto, y que han venido, no quiero usar una palabra grosera, han venido no a ponerlo todo. Hay jugadores que sienten que el gol va a llegar por su propio peso que se han aburguesado en su posición...”, manifestó.

“Menciono un caso, André Carrillo, ¿de qué juega?, ¿cuál es su mayor virtud?”, lanzó la pregunta, a lo cual sus compañeros de mesa respondieron que el jugador del Al Hilal es extremo y tiene buen desborde. Eddie Fleischman mostró todo su descontentó porque el exjugador de Alianza Lima no intentó hacer gala de su talento.

“Ellos creen a media máquina le iban a ganar a El Salvador, y Perú no le gana ni a media máquina ni a nosotros, si no lo da todo no le gana a nadie”, finalizó.