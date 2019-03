Colombia vs Corea del Sur EN VIVO: se miden en amistoso internacional por Fecha FIFA

VER EN VIVO | Colombia vs Corea del Sur se enfrentan este martes 26 de marzo | EN DIRECTO vía Caracol TV | Streaming vía INTERNET | Transmisión vía Facebook | en partido en el marco de los amistoso internacionales por Fecha FIFA 2019 | Ver Fútbol Gratis por Internet | Este cotejo se desarrollará en el Estadio Mundialista de Seúl desde las 6:00 am (hora peruana y de Colombia). No te olvides que podrás seguir ONLINE el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

El Colombia vs Corea del Sur será el segundo partido amistoso de la fecha FIFA del mes de marzo. Carlos Queiroz tiene una tarea difícil, ya que en el último duelo entre ‘cafeteros’ y asiáticos, el combinado sudamericano cayó 2-1.

El historial entre la Selección Colombia y Corea del Sur es negativo para el conjunto ‘cafetero’. Ambas escuadras suman 6 encuentros disputados, de los cuales, los norteños solo ha podido vencer en una ocasión, mientras que los orientales se quedaron con tres victorias; dos empates cierran las estadísticas.

Carlos Queiroz dirigirá su segundo partido al frente de la Selección Colombia. El técnico portugués viene de debutar con un triunfo la fecha pasada ante Japón con gol de Radamel Falcao. Se espera que los jugadores que no contaron con minutos en el partido pasado, tengan la oportunidad de mostrarse de cara a la Copa América Brasil 2019.

¿A qué hora juegan Colombia vs Corea del Sur HOY EN VIVO | Amistoso internacional por Fecha FIFA?

El Colombia vs Corea del sur, en amistoso internacional por Fecha FIFA 2019, está pactado para las 6:00 a. m. (hora peruana y de Colombia); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

¿Qué canal realizará la transmisión del Colombia vs Corea del Sur HOY EN VIVO por amistoso internacional de Fecha FIFA?

Para poder seguir todas las incidencias del Colombia vs Corea del Sur que se enfrentan en amistoso internacional por Fecha FIFA 2019, podrás recurrir a la señal de Cracol TV

¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el Colombia vs Corea del Sur en amistoso internacional por Fecha FIFA?

Si quieres disfrutar de este partido, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los futuros cracks del fútbol sudamericano. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO ONLINE, solo tienes que entrar Gratis a LaRepublica.pe.

Horarios en el mundo para ver el Colombia vs Corea del Sur en amistoso internacional por Fecha FIFA

Perú - 6:00 a.m.

Ecuador - 6:00 a.m.

Colombia - 6:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 6:00 a.m.

Bolivia - 7:00 a. m.

Venezuela - 7:00 a. m

Argentina - 8:00 a. m.

Chile - 8:00 a. m.

Uruguay - 8:00 a. m.

Amistoso internacional: canal para ver el Colombia vs Corea del Sur EN VIVO ONLINE | por Fecha FIFA 2019

Caracol TV

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Colombia vs Corea del Sur? | Amistoso internacional por Fecha FIFA

Si quieres seguir el Colombia vs Corea del Sur se enfrentan en amistoso internacional por Fecha FIFA ver Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.