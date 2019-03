Agustín Lozano dio la cara. Esta vez ofreció una conferencia solo. Lo único que necesitó fue un micrófono, el cual le permitió que todo el país escuche su defensa. El presidente interino de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) salió al frente para aclarar la acusación que recae sobre él por la presunta reventa de entradas durante las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.

“El Directorio aprobó la entrega de entradas para atender las solicitudes de los clubes, instituciones, personas de confianza e invitaciones protocolares. Y las veces que hemos adquirido entradas, ha sido con aprobación del presidente (Edwin Oviedo) y el secretario general (Juan Matute)”, dijo Lozano, quien agregó: “He atendido a las 25 regionales, a los dirigentes de provincias, he luchado para que la gente de provincias tenga acceso a comprarlas, a través de mi persona se ha canalizado esta gestión”.

Además, el exvicepresidente de la FPF descartó una posible renuncia a su cargo. “No he cometido ningún acto ilícito, no he autorizado ninguna reventa, por ello no voy a renunciar. Quien lo hizo que asuma su responsabilidad, pero Agustín Lozano no”.

A su vez, el directivo de 47 años habló sobre el comunicado de la Conmebol que anunciaba una investigación por este caso. “Se dice que Lozano ha mentido. Hasta hoy (ayer) Conmebol no me ha notificado a través de ninguna comisión. La única carta que se difundió me la alcanzó el secretario general hace pocos días y pregunté por qué no me dio a conocer esto, a lo que señaló que también desconocía el tema”, apuntó. ❖