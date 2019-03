La apuesta de Universitario para volver a conectar con sus hinchas

Ricardo García sonríe cada vez que recuerda sus anécdotas en las tribunas siguiendo al equipo de sus amores, Universitario de Deportes. Sin embargo, ahora tiene un reto mayor como gerente de marketing del cuadro merengue: recuperar el sitial de la ‘U’ en el fútbol peruano. “El que trabaja en Universitario sabe que está obligado en dar lo mejor de sí. Si no eres capaz de eso no mereces estar acá”, repite con orgullo.

¿En qué situación encontraste al club? Yo llegué cuando el club estaba en un proceso de cambio, fue en agosto del año pasado. Nosotros le comunicamos a la administración que era necesario construir un producto que podamos vender. Antes de salir a vender la marca ‘U’ era muy complicado. Como equipo nos prometimos mejorar la experiencia de a pocos y las mismas marcas se darán cuenta del cambio. Lo que nos importa vender es el cambio, quizás la marca no me va comprar al momento, pero si ve la idea del cambio, para el 2020 estará con nosotros, te lo aseguro.

¿Cuánto se revalorizó la marca ‘U’? Es difícil cuantificarlo porque no tenemos los mecanismos necesarios para saberlo. La marca ‘U’ se vende solo, sin ayuda se vende solo. Si le arreglas el contexto,el producto se va vender más.Tenemos una tienda que funciona por Facebook. Para el fin de mes estamos lanzando una tienda web. Estamos vendiendo más marca 'U', estamos dando la posibilidad a los hinchas para que puedan adquirir merchandising del club. Ellos son importantes en este proceso.

¿En qué consiste el proyecto Nación Crema?

Nación crema es un programa de fidelización, de acuerdo a tu consumo te va dando beneficios. Por el momento decidimos parar el programa porque le estamos haciendo una mejora sustancial. Hemos encontrado un partner que hará que el programa crezca. La idea es dar muchos beneficios a los hinchas. Primero vamos a lanzar ‘Tienda Crema’ y para el mes de mayo lanzamos Nación Crema.

Los hinchas comentan que inscribirte a Nación Crema significa que tus datos serán usados por Gremco y ellos te pueden sancionar por manifestarte en contra de ellos.Es totalmente falso. Es más ni siquiera el detalle de este programa lo conoce Gremco. A ellos les dije: ’Oye estoy haciendo un programa con todo el equipo y Joinnus’. Con Joinnus tengo la información que podríamos darle a Gremco y ellos lo usen en contra de los hinchas. Eso no es así. Nación Crema es un programa de fidelización, nosotros queremos conocer a la gente, como consume. Esa inteligencia, que es la Big Data, es lo que estamos buscando. Esa Data (información) nos permite generar más producto y más negocio al club. El área legal nos dijo que debemos poner un reglamento al programa, y nosotros decidimos poner la ley 30037 y los castigos están ahí en la ley. Nuestro reglamento está basado de lo que dice la ley.

El año pasado se hizo una camiseta conmemorativa por la Lucha contra el cáncer de mama. ¿Este año se realizará una camiseta conmemorativa?

Sí. Estamos emocionados por lo que se viene. Ya sabemos cuál es. De hecho hemos definido con la gente de Marathom, que es un gran partner. Para nosotros el fútbol y el club más grande del Perú tiene que ser un vehículo social. Sí va haber una camiseta, no para el día de la lucha contra el cáncer de mama. Para el segundo semestre del año se lanzará la camiseta.

¿Se realizará camiseta especial para el aniversario del club?

Va haber una camiseta especial para el aniversario y se realizará una camiseta especial por un contexto social. Puede haber una tercera, pero no está nada definido.

¿Cómo hacer que el hincha que mira el partido por televisión, empiece a ir a los estadios?

Lo importante es animar a la gente con un buen producto. Venir al estadio tiene que ser un buen producto, una buena experiencia. Uno de los temas que estamos trabajando es que haya una buena oferta, buenos precios para venir a la tribuna. Buenos accesos. Por la cual hacemos el full Day, la idea de este evento es que venga antes y pases una tarde agradable y después pases al ver el partido. Todo está pensado bajo una lógica, responde una estrategia.

Hay gente que piensa que el Full Day genera un gasto innecesario al club. El objetivo es pagarlo por auspiciadores y taquilla, para empezar es una apuesta que hemos hecho. Tenemos que insistir, apostar, para ver si funciona o no funciona como cualquier cosa que se hace. Cualquier iniciativa que se haga, primero se analiza y después se pone en marcha. La gestión se está manejando con total responsabilidad.

Como hacer que ese hincha apasionado, que no cuente con recursos económicos para adquirir la indumentaria oficial, empiece a comprar los merchandising del club. Partiendo que ustedes compiten con la piratería.

La piratería está normalizada, nadie se sorprende por ver puestos de piratería en la calle. La piratería le hace un daño al club. Sabemos que la camiseta tiene un precio pero es la oficial, Marathon invirtió para estar en el club y lo debe de recuperar en la venta de indumentaria. Cada centavo que ingrese al club, el hincha, por experiencias anteriores, tiene ese miedo que la plata se use para favorecer a otros y no a la 'U'. Acá nadie vino a hacer plata, todos trabajamos por recuperar el sitial de Universitario en el fútbol peruano.

Hay muchas especulaciones con la Universidad San Marcos...

Lo de San Marcos es algo que tenemos en la mente, vamos por un buen camino. Hay un acercamiento y nosotros sabemos y conocemos la historia del club. Hablando con gente muy entendida del tema, nos hemos encontrado con una parte de la historia del club que es muy inspiradora. Esa historia lo vamos a compartir por los distintos medios. El hincha a ver esa historia se sentirá orgullo de querer a este club tan lindo.

Esa historia está relacionada con el museo

No está vinculada directamente con el museo, está más vinculada sobre un tema de cómo nace la institución.

¿Qué es lo que falta para que el museo sea una realidad?

El museo está en la última fase de planificación, estamos apuntando hacia mayo de este año. Para el segundo semestre, no está la fecha definida pero nos gustaría que llegue para el aniversario, abrir las puertas del museo. El museo es un proyecto estratégico de esta actual administración, un legado que quieren dejar al club.



¿Cuánto se ha recaudo por sponsoria?

Hasta el momento lo que se ha recaudado 3 millones de dólares, aproximadamente.

¿Con eso se paga los gastos corrientes?

Lo que pasa es que no todo es dinero, algunos son canjes. Los canjes te ayudan a bajar los gastos pero no te generan ingresos. Con lo que es efectivo se va pagando todo lo que se tiene que pagar.

Alianza quiere vender el nombre de Matute a una marca. ¿Ustedes tienen esa idea?

Sí. Esperamos que todo vaya bien. Nosotros tenemos la política de ir paso a paso. Ir de menos a más. Primero vender la sponsoria de camiseta con otros beneficios. Ya terminamos eso.Segundo como mejorar el estadio. Los auspicios publicitarios que están en sur lo vendimos a Marathon. Y en Norte, que está al costado de tablero a Sporade. Eso es aparte del contrato que tenemos, es generar negocios nuevos. No generan muchos ingresos, pero generan una plata extra. Los ingresos a las tribunas le vamos a dar a Marathon. Para que digan: Tribuna Occidente, etc. Queremos poner una pantalla led en la tribuna Sur. Mínimo para cubrir ese costo necesitamos tres marcas.

¿Por qué la 'U' no juega en el Estadio Nacional? En el Nacional tenemos muchas restricciones, porque no es nuestro estadio. Jugar en el Nacional nos representa cinco veces más gastos que jugar en el Monumental. Tenemos que vender una determinada entradas para cubrir eso, y si no la vendemos, 'ya fuimos'.La idea inicial es jugar todos nuestros encuentros en el Monumental.

Comparando números: en el Nacional se puede llevar 20 mil hinchas Día de semana, y todos los partidos que va jugar la U de local son sábados o domingos. En el Nacional nos cobran por los paneles publicitarios, nos cobran por activaciones, no tengo lugar para el Full Day, si quiero poner mi tienda para vender productos oficiales, el IPD me va cobrar. Como negocio no sale a cuenta. Haber vendido, para un partido contra Mannucci, 19 mil entradas eso es bueno, si lo comparas con el año pasado no pasaban los 5 mil personas.

DATOS:

-Mañana ante Alianza Universidad, la 'U' juega un encuentro importante para seguir en los primeros lugares de la tabla de posiciones. Hasta el momento se han vendido 1 825 entradas. Sin contar los 1 300 abonos.

- Los directivos cremas están evaluando en realizar uno o dos partidos amistosos-tipo Noche Crema- , durante el año. "Todavía lo estamos evaluando, pero vamos por un buen camino", indicó Ricardo.