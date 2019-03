Aspíllaga:“Me rijo de normas”

El director nacional del deporte afiliado, Víctor Aspíllaga, salió al frente para dar a conocer la razones por las que la Federación Peruana de Remo no recibe subvención alguna, lo cual afectó a los deportistas, pues han paralizado su preparación de cara a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“El presidente (José Carlos Máximo Spihlmann Enders) y el tesorero (Arturo Calisto Giampietri) responden por el dinero de la subvención según los formatos del IPD y ambos directivos han sido denunciados por dos temas: la compra de botes Coastal –que nunca aparecieron– y un evento que no debió ser suvbencionado –se trataba de un evento de confraternidad y no evaluativo–, por lo que no pueden recibir subvención alguna”, fueron las primeras palabras de Aspíllaga, quien explicó que el caso se encuentra aún en el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte.

El directivo reconoció que este es un tema que le afecta sobremanera, pues hay que recordar que es un exremero que nos representó en los Juegos olímpicos de Londres 2012.

“Ahora soy funcionario público y yo me rijo de normas, mi dirección se rige por el principio de legalidad. Yo no puedo hacer otra cosa que no diga la norma, tengo que mantenerme en esa posición, me duele, pero es lo que tengo que hacer. Ellos dicen que como exremero debo entender, pero estaría creando un conflicto de intereses, antes soy funcionario público”, señaló para luego dejar en claro que lo único que hace el Dinadaf es hacer todo lo posible para que las subvenciones lleguen a los deportistas. “No recibirá dinero alguno hasta que se resuelvan los casos o que salgan de la junta directiva dichos directivos, sea mediante una licencia o una separación definitiva de la junta”, finalizó. ❖