Hombres trabajando

Las bajas temperaturas que se viven en la ciudad de New Jersey no impiden que la selección nacional entrene pensando en el cotejo amistoso del viernes (7:00 p.m.) ante Paraguay. El plantel completo dirigido por Ricardo Gareca cumplió su segundo día consecutivo de trabajo en el complejo del Red Bull, pensando en reivindicarse tras las derrotas sufridas frente a Ecuador y Costa Rica en noviembre pasado.

Tras realizar ejercicios para entrar en calor, el ‘Tigre’ paró en el campo el once que jugaría el primer amistoso pensando en la Copa América Brasil 2019. La única duda en la ‘Bicolor pasa por la defensa’, donde Luis Abram y Miguel Araujo continúan peleando por un puesto en el elenco titular que saltará a la cancha.

El equipo estaría conformado por Gallese, Advíncula, Santamaría, Abram, Trauco, Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva, Flores y Farfán. Hay que señalar que Cueva volvió a ser convocado y jugaría desde el arranque.

“Estoy feliz de volver, ya que no estuve en la convocatoria pasada. Feliz de estar nuevamente con los compañeros y el cuerpo técnico”, señaló ‘Aladino’ para luego confesar que no se encuentra físicamente al 100%. “Estoy tratando de separar un poco las cosas familiares porque este es mi trabajo. Cada día me siento mejor. No te puedo decir que estoy al 100% porque no tuve mucha continuidad en Rusia. Ahora estoy agarrando el ritmo en Brasil y eso me pone bien”, agregó.

Quien también tomó la palabra fue el lateral Luis Advíncula, quien detalló lo que viene trabajando el comando técnico en los entrenamientos. “Un trabajo más táctico, el profesor va afinando lo que quiere, que siempre es el buen juego de Perú. En los últimos partidos no nos ha salido bien las cosas, pero ante Paraguay hay que volver a lo que veníamos haciendo”, comentó Advíncula.

Recordar es volver a vivir

Otro que se animó a conversar con los hombres de prensa tras el final de los entrenamientos fue Yoshimar Yotún. El volante peruano recordó un gol que le hizo a El Salvador en el 2016, rival de la Blanquirroja el próximo martes en Estados Unidos. “Yo, cuando hago goles, hago golazos (risas)”, señaló ‘Yoshi’, reflejando el buen ambiente que se vive hoy en el equipo de todos. Hay que señalar que en aquella oportunidad la ‘Bicolor’ superó por 3-1 a la selección centroamericana en Washington.

Además, el jugador del Cruz Azul de México dijo sentirse contento por volver a ver a sus compañeros luego de cuatro meses. “Siempre es bueno venir a la selección. Es un ambiente bueno y familiar. Es lindo reencontrarme con mis amigos”, finalizó confiado en sumar de nuevo otro triunfo.❖

