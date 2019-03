Vinicius Jr 'disparó' contra el Barcelona: "Querían pagar más, pero elegí al mejor"

El futbolista brasileño, Vinicius Jr, habló para medios españoles y reveló que el FC Barcelona lo quería fichar pero terminó por incorporarse al Real Madrid porque lo considera "el mejor". El extremo 'canarinho' arribó a tienda 'Merengue' a inicios de la temporada 2018-19.

"La primera llamada que recibí de un club europeo fue a los dieciséis años, aunque mi padre decía que las cosas que decía la prensa eran mentira. Primero el Barça y luego Madrid. Ahí empezó todo muy bien; los visité y me dijeron los proyectos", explicó en primera instancia el atacante 'Verdeamarello'.

Asimismo, fue contundente al explicar el motivo que lo llevó por elegir al Real Madrid. "Todos los jugadores jóvenes que llegaron aquí acabaron jugando: Marcelo con 18, Asensio jugaba. Todos acabaron jugando. Elegí el mejor. No me hubiese puesto la camiseta del Barça. Yo no estuve en la Masía", subrayó Vinicius Jr.

"El Barça quería pagar más, pero no elegimos por cuánto iban a pagar, sino por el proyecto. Marcelo y Casemiro hablaron conmigo y me ayudaron para elegir al Madrid", añadió el talentoso jugador brasileño.

Vinicius Jr, por otra parte, contó como fue el regreso de Zinedine Zidane al vestuario 'albo'. "Zidane fue un grandísimo jugador y ahora, entrenador. Yo creo que va a hacer bien las cosas para mí. Casemiro me dice cuando habla con Zidane se pone nervioso, por lo que impresiona. Es una leyenda, jugó mucho ganó todo y es especial", finalizó el exFlamengo.