DT Gimnasia La Plata le gusta comer pasto en los partidos de la Superliga Argentina [VIDEO]

Un hecho curioso ha llamado la atención en la Superliga Argentina, el técnico Darío Ortiz del Gimnasia La Plata, fue captado por las cámaras de TV mientras se agachaba para arrancar pasto y luego comérselos. Este suceso no pasó desapercibido y la prensa argentina fue a buscarlo para que explicara el por qué de esa manía. El video fue compartido en Youtube.

En el encuentro Gimnasia La Plata – Newell’s Old Boys por la fecha 23 de la Superliga Argentina, las cámaras de televisión le hicieron un seguimiento al DT del ‘Lobo’. En el video que también se puede en encontrar en Youtube, se ve cómo Darío Ortiz se agacha para coger pasto y luego llevárselos a la boca.

Al final del encuentro, un periodista de la cadena ‘TyC Sports’ fue a buscar al técnico del Gimnasia para preguntarle sobre su extraña manía. El estratega de 51 años respondió sin vergüenza alguna que le gustaba comer el grass, pero no cualquier grass, tenía sus favoritos.

“Es una costumbre que tengo. En mi época siempre me dijeron que era un burro y me daban pasto. Entonces ahora lo anticipo. No me gustan los caramelos, estoy con el pastito, y busco los lindos, los que tienen tallo duro”, respondió el DT del ‘Lobo’.

“Soy un caballo, siempre fui un caballo.... me gustan los más blancos (sobre el pasto), los que recién nacen”, agregó el estratega del Gimnasia La Plata.

Darío Ortiz llegó al club hace cuatro fechas en reemplazo de Pedro Troglio tras los malos resultados que los mantuvieron en los últimos lugares colindando con la zona de descenso. Con este nuevo mandato en el banquillo, el Gimnasia La Plata ha conseguido dos victorias, un empate y una derrota.