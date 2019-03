LDU vs Flamengo EN VIVO: partidazo por la Copa Libertadores 2019

VER EN VIVO | LDU de Quito vs Flamengo se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Sports) | YouTube | LDU Quito vs Flamengo por Internet Gratis | por la segunda fecha de la Copa Libertadores. Este cotejo se desarrollará en el estadio Maracaná desde las 7:30 p.m. (hora peruana y ecuatoriana) y 9:30 p.m. (hora de Brasil). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

Ambos equipos vencieron en sus primeros partidos del torneo. El 'Mengao' derrotó al San José de Bolivia, mientras que los ecuatorianos vencieron al Peñarol por 2-0.

LDU de Quito perdió su último partido del torneo ecuatoriano de primera división. Los 'Albos', que jugaron con un equipo suplente, perdieron 3-0 en su visita al Macará de Ambato.

Flamengo es líder del grupo C en el campeonato regional del estado de Río de Janeiro. El conjunto donde milita el peruano Miguel Trauco tiene siete puntos, uno más que el Cabofriense, tras el empate el último sábado (1-1) en el derby ante el Vasco da Gama.

HOJE TEM FLAMENGO! HOJE TEM LIBERTADORES NO MARACANÃ LOTADO! É RUMO AO BI DA AMÉRICA! VAMOS, NAÇÃO! VAMOS, FLAMENGO!#FLAxLDU pic.twitter.com/SM8LGFdR38 — Flamengo (@Flamengo) 13 de marzo de 2019

El único gol del "Fla" frente al Vasco fue convertido por el creativo uruguayo Giorgian De Arrascaeta. El técnico del equipo brasileño también guardó a sus titulares para este partido ante el equipo ecuatoriano.

¡Una visita importante! El Cónsul de Ecuador en Río de Janeiro visitó la concentración alba hoy en la previa del partido #FLAvsLDU pic.twitter.com/wfEukTGQHs — LDU Oficial (@LDU_Oficial) 13 de marzo de 2019

Trauco verá este encuentro desde el banco de los suplentes. El entrenador Abel Braga aún considera como titular a René como lateral izquierdo.

LDU vs Flamengo EN VIVO: canal que transmitirá el partido por Copa Libertadores

Fox Sports: canal 501 de Movistar TV

Relatos: Julián Fernández

Comentarios: Walter Safarian

LDU Quito vs Flamengo: horarios del partido

México 6:30 p.m.

Perú 7:30 p.m.

Ecuador 7:30 p.m.

Colombia 7:30 p.m.

Bolivia 8:30 p.m.

Venezuela 8:30 p.m.

Argentina 9:30 p.m.

Chile 9:30 p.m.

Uruguay 9:30 p.m.

Paraguay 9:30 pm.

Brasil 9:30 p.m.

España 1:30 am. (jueves)

LDU Quito vs Flamengo: probables alineaciones

Flamengo: Diego Alves; Pará, Leo Duarte, Rodrigo Caio, René; Gustavo Cuellar, William Arão, Diego, Giorgian De Arrascaeta; Bruno Henrique y Gabriel.

Entrenador: Abel Braga.

Liga de Quito: Adrián Gabbarini; José Quinteros, Nicolás Freire, Carlos Rodríguez, Christian Cruz; Jéfferson Intriago, Jéfferson Orejuela, Anderson Julio, Johan Julio; Jacob Murillo y Cristian Martínez Borja.

Entrenador: Pablo Repetto.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el LDU de Quito vs Flamengo?

Si quieres seguir en Internet el LDU de Quito vs Flamengo, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.