Alianza Lima vs Inter EN VIVO: por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2019

Alianza Lima vs Inter de Porto Alegre EN VIVO | Ver fútbol Gratis por Internet | EN DIRECTO ONLINE por Fox Sports: se enfrentan este miércoles en el estadio Beira Rio por la jornada 2 del grupo A de la Copa Libertadores 2019 a las 7:30 pm. (hora peruana). También podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de larepublica.pe

Alianza Lima va a Brasil a completar la hazaña que no pudo conseguir en la capital de nuestro país. En la primera fecha del grupo A, el cuadro 'íntimo' estuvo a segundos de obtener una victoria histórica ante el actual campeón de la Copa Libertadores, River Plate.

Con un planteo inteligente y un equipo 100% entregado a la causa, Alianza Lima sorprendió al equipo 'millonario' con un tanto de José Manzaneda en el primer tiempo. A partir de ese momento, River Plate se apoderó del control del balón pero sin completar muchas oportunidades de gol. Finalmente, un tanto de Ferreira en el minuto 95 decretó el 1-1 final.

Alianza debió sacudirse rápidamente de este resultado pues tuvo que afrontar un difícil cotejo ante la Academia Cantolao por la Liga 1 2019. Kevin Quevedo se pondría el disfraz de héroe para anotar dos goles en los últimos minutos y darle el triunfo a su equipo, victoria que motiva al grupo de cara a un encuentro complicado en Brasil.

Sin embargo, no todo es felicidad en tienda 'blanquiazul' pues un nuevo dolor de cabeza tomó por sorpresa al director técnico argentino Miguel Ángel Russo. El delantero uruguayo Mauricio Affonso no se recuperó de una lesión al tobillo que venía arrastrando y no entró en la convocatoria de los jugadores que viajaron a Brasil.

Por su parte, Inter debuta de local en esta Copa Libertadores llegando como único líder del grupo A gracias a su victoria de visita a Palestino en Chile. El resultado final del encuentro fue 1-0 con tanto de Rafael Sóbis.

La escuadra dirigida por el entrenador Odair Hellmann llega al compromiso con Alianza Lima motivado por los seis triunfos al hilo en sus últimos partidos. Inter ya le consiguió un lugar en cuartos de final del campeonato regional del estado de Río Grande do Sul.

Alianza Lima vs Inter de Porto Alegre: ¿a qué hora inicia el partido por la Copa Libertadores 2019?

El Alianza Lima vs Inter de Porto Alegre, será uno de los cotejos que tendrá la Copa Libertadores 2019, está programado para las 7:30 p.m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Alianza Lima vs Inter de Porto Alegre: ¿qué canal pasará el partido por Copa Libertadores 2019?

Para poder presenciar este compromiso, podrás recurrir a la señal de Fox Sports, Fox Sports 3 y Facebook Watch.

¿Dónde ver EN VIVO el Liverpool vs Bayern Munich por Copa Libertadores 2019?

Si quieres disfrutar de este cotejo de la Copa Libertadores 2019, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios del Liverpool vs Bayern Munich EN VIVO ONLINE por la Copa Libertadores 2019

Ecuador - 7:30 p.m.

Perú - 7:30 p.m.

Colombia - 7:30 p.m.

México - 6:30 p.m.

Bolivia - 8:30 p.m.

Venezuela - 8:30 p.m.

Chile - 9:30 p.m.

Argentina - 9:30 p.m.

Uruguay - 9:30 p.m.

Paraguay - 9:30 p.m.

Brasil - 10:30 p.m.

Alianza Lima vs Inter: Probables Alineaciones

Internacional: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick; William Pottker, Nico López y Rafael Sobis.

Entrenador: Odair Hellmann.

Alianza Lima: Pedro Gallese; Rodrigo Cuba, Gonzalo Godoy, Hansell Riojas, José Guidino; Kevin Quevedo, Wilder Cartagena, Luis Ramírez, Tomás Costa, José Manzaneda; y Adrián Ugarriza.

Entrenador: Miguel Ángel Russo.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Liverpool vs Bayern Munich?

Si quieres seguir en Internet el Liverpool vs Bayern Munich, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.