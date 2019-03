Chivas vs Querétaro EN VIVO: por el Torneo Clausura 2019 Liga MX

Chivas vs Querétaro EN VIVO | Ver fútbol Gratis por Internet | EN DIRECTO ONLINE por Fox Sports 2 y Univisión: se enfrentan este sábado en el estadio Corregidora por la jornada 10 del Torneo Clausura 2019 Liga MX a las 10:00 pm. (hora peruana). También podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de larepublica.pe

'Las Chivas rayadas del Guadalajara' continúan con su camino en pos de mantenerse en la zona de clasificación a la liguilla final y no puede dar un paso en falso. El cuadro tapatío lucha el último puesto de la zona de apremio punto a punto con Necaxa y Pachuca, los 3 clubes se encuentran con 14 unidades a falta de 8 jornadas por jugar.

La meta es terminar esta etapa del Clausura 2019 en el puesto 8 de la clasificación y para eso, las Chivas deberán sobreponerse a las dos derrotas consecutivas sufridas en las últimas dos fechas. Ante Pachuca por 3-1 en el Estadio Hidalgo y ante Monterrey por 2-0 en el estadio Akron.

Los dirigidos por el paraguayo José Saturnino Cardozo tienen la oportunidad perfecta de sacar una momentánea ventaja pues se enfrentan al colero del torneo, mientras que sus rivales directos tienen compromisos más complicados. Pachuca recibe a los Xolos de Tijuana (cuarto lugar) y Necaxa recibe al siempre difícil Toluca.

Por su parte, Querétaro vive una situación dramática. 'Los Gallos Blancos' se encuentran en la última casilla con solo 3 puntos, producto de la única victoria obtenida en el torneo (3-0 al Morelia por la fecha 8). Los os dirigidos por Víctor Manuel Vucetich llevan ya 8 derrotas en lo que va de la competición.

Sin embargo, una victoria en casa podría sacarlos del fondo de la tabla pues de darse, superaría a los Tiburones Rojos de Veracruz quienes empataron 2-2 ante Santos Laguna y a Morelia si es que los 'Monarcas' caen de visita ante los Pumas de la UNAM.

Realmente un partido que podría esclarecer un poco el panorama de lo que nos espera en la recta final del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

El Chivas vs Querétaro, será uno de los cotejos que tendrá el Torneo Clausura 2019 Liga MX, está programado para las 10:00 p.m. (hora peruana)

Para poder presenciar este compromiso, podrás recurrir a la señal pública de Fox Sports 2, Univisión e Imagen TV.

Si quieres disfrutar de este cotejo de la Liga MX, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo.

México 9:00 pm.

Perú 10:00 pm.

Ecuador 10:00 pm.

Colombia 10:00 pm.

Bolivia 11:00 pm.

Venezuela 11:00 pm.

Argentina 00:00 am.

Chile 00:00 am.

Uruguay 00:00 am.

Paraguay 00:00 am.

Brasil 10:00 am.

España 4:00 am.

Si quieres seguir en Internet el Chivas vs Querétaro, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.