El secreto de Yotún para quebrar a Santamaría y marcar con Cruz Azul

Yoshimar Yotún anotó su primer gol con la camiseta del Cruz Azul en el triunfo por 2-0 ante Atlas en el Estadio Jalisco por el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX. El volante peruano apareció con un tremendo derechazo desde fuera del área tras sacarse a dos rivales de encima.

Precisamente, uno de esos oponentes fue Anderson Santamaría, su compañero en la selección peruana. Después del encuentro, ‘Yoshi’ conversó con los medios en la zona mixta y explicó como logró quebrar al defensa nacional.

“Yo voy para adentro y me sale Santamaría que me conoce de la selección. Él sabe que nunca me voy para la derecha, y en este caso, me fui para la derecha, le pegué y salió un bonito gol”, dijo Yotún, quien también brindó una notable asistencia para el primero de Julio César Domínguez.

"Nos conocimos en la selección, hemos compartido mucho como un Mundial y de verdad es un gran amigo", agregó el ex Sporting Cristal cuando fue consultado por Santamaría.

Por otro lado, el entrenador Pedro Caixinha elogió al futbolista de 28 años luego del gran partido que realizó con Cruz Azul. Resaltó el aporte que brinda Yotún para lograr las necesidades del equipo y comentó que de a pocos va encontrando su mejor versión.

“Sin duda, ‘Yoshi’ ha venido para jugar en el mediocampo, es la posición que ocupa claramente en su selección, allí jugó un Mundial y es el lugar donde se desempeña mejor. Es ese jugador que tiene el ida y vuelta, su calidad de servicio, los manejos de los tiempos, sabe cuando acelerar, frenar y cuando el equipo necesita verticalidad. Ese es Yotún, tiene esa calidad y ahora sí esta encontrando su espacio y ritmo”, explicó Caixinha.

Con este triunfo, Cruz Azul alcanzó el sexto lugar con 15 puntos y se metió a los puestos para tentar la clasificación a los Play Offs.