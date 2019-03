Marcelo Gallardo cuestionó reclamo que presentará Alianza Lima ante la Conmebol [VIDEO]

En Argentina llamó la atención que el gerente de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, afirmara que el club presentará un reclamo ante Conmebol en busca de una sanción sobre Marcelo Gallardo y River Plate. Todo porque el entrenador habría usado un equipo para comunicarse con sus asistentes cuando está suspendido.

El director técnico del 'Millonario' se encuentra suspendido por cuatro partidos en torneos internacionales. Según el artículo 76.1 del reglamento de la competencia, el 'Muñeco' no puede acceder al vestuario, túnel, banca o área técnica antes ni durante el partido, ni podrá por ningún medio comunicarse con su equipo.

"No tengo nada que decir con respecto contra eso, la verdad me sorprende el reclamo. Nunca utilicé el Handy (comunicador) en mi mano, ni tampoco hablé con mis ayudantes. No lo entiendo. Debería presentar argumentos más sólidos", afirmó el DT de River Plate en conferencia de prensa.

Marcelo Gallardo comentó sobre lo sucedido entre Enzo Pérez y los hinchas blanquiazules afirmando haber recibido un buen trato por parte de la gente de Alianza Lima.

"Yo tuve a gente del Alianza a metros mío en el palco, y se portaron 10 puntos. Lo mismo cuando estábamos en el hotel. Tiene que quedar todo ahí", finalizó.

River Plate consiguió un agónico empate el pasado miércoles ante Alianza Lima en el debut de ambos equipos por la Copa Libertadores 2019.