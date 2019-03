Cienciano tiene más días de entrenamiento en Pisaq

Cusco. Cienciano trabaja en Pisaq a la espera de que se programen algunos partidos amistosos previos al inicio de la Liga 2.

Uno de los rivales que asoma es el Deportivo Garcilaso, que con Juan Bazalar se alista para competir en la Copa Perú. Este es el clásico cusqueño que genera buenos dividendos y sirve de preparación.

Mientras tanto, el jugador de Cienciano, Inti Garrafa, sostiene que el plantel se adaptó al sistema del profesor Duilio Cisneros. “Es una nueva forma la cual trabaja el profesor Duilio pero me parece muy buena y es de mi agrado. Me acomodo porque me gusta esa forma de trabajo donde hay muchos pases”.

Por su parte, Jhony Obeso sostiene que le costó bastante aclimatarse, sin embargo, ya está preparado para jugar en altura. “Se espera hacer un buen grupo y campeonato”, dijo ayer el futbolista.