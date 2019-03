Neymar furioso contra los árbitros y el VAR tras eliminación del PSG en la Champions [FOTO]

Neymar manifestó su indignación en redes sociales luego de que Paris Saint Germain quedara eliminado de la Champions League con un gol de penal y en el último minuto.

“Es una vergüenza”, escribió Neymar en su cuenta de Instagram sobre el penalti que sacó al PSG fuera de la Champions por tercera temporada consecutiva. “Ponen a cuatro hombres que no entienden de fútbol para que vean el lanzamiento -en cámara lenta- y eso no existe. ¿Cómo va a poner la mano en la espalda?”, protestó la estrella del club quien aún no pude jugar por lesión.

El árbitro del partido, Damir Skomina, ayudado por el VAR, señaló un penalti de Kimpembe en el minuto 90'+3 que Rashford convirtió en gol. El tanto fue la eliminación del PSG.

Paris Saint Germain había ganado la ida 2-0 en Old Trafford, pero no supo sostener la ventaja en su casa y fue derrotado por 3 a 1 ante el Manchester United. Es la tercera edición consecutiva en la que es eliminado en esta instancia.

Neymar llegó la temporada pasada con el objetivo de ganar títulos internacionales con el equipo francés, pero ha pasado más tiempo lesionado y no estuvo en esta fase eliminatoria ante los ingleses.