Ver EN VIVO y EN DIRECTO Real Madrid vs Ajax: ¿Cómo, dónde y cuándo ver la Champions League?

Ver Real Madrid vs Ajax EN VIVO EN DIRECTO | Real Madrid se enfrenta HOY 5 de marzo al Ajax de Ámsterdam desde las 21:00 horas (España) por la vuelta de los octavos de final de la Champions League en el Santiago Bernabéu. Si quieres ver fútbol en vivo, puedes seguir el minuto a minuto de este partido por la Liga de Campeones a través de LaRepública.pe.

Real Madrid viene de una pésima racha. Primero fue eliminado por el Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey y pocos días después, prácticamente, le dijo adiós al trofeo de La Liga. Es así como llega el equipo de Santiago Solari, quien replanteará su once titular para despedirse de los malos resultados y pasar a la siguiente fase de la Champions League.

El equipo merengue solo tiene en la mira el trofeo de la Champions League ya que es el único título por el que puede luchar en esta temporada. De caer ante Ajax, el Real Madrid tendría una de sus peores temporadas en los últimos años.

"Es un partido clave para esta temporada y queremos estar en cuartos, no va a ser fácil, pero estamos preparados", señaló Luka Modric, jugador importante para el Real Madrid, durante una conferencia de prensa el pasado lunes 4 de marzo.

Por su parte, Thibaut Courtois confesó que pesé a las últimas derrotas, el Real Madrid está lleno de confianza de cara al partido contra Ajax por los octavos de final de la Champions League. "En una semana hemos perdido mucho, pero espero que el martes vaya bien. Tenemos confianza porque jugamos bien, sólo nos falta que lleguen los goles", sostuvo el portero merengue.

Cabe recordar que el Real Madrid parte con una ventaja de 2-1 en el marcado global frente a Ajax por la Champions League. Los dirigidos por Santiago Solari supieron sacar ventaja en su visita a Ámsterdam; sin embargo, no dejaron una sensación de buen juego.

El Real Madrid no está atravesando por su mejor momento futbolístico. Ya no es el mismo equipo goleador tras la partida de Cristiano Ronaldo.

En los 44 partidos oficiales disputados hasta ahora, el Real Madrid ha marcado 87 tantos, frente a los 103 que llevaba el pasado año con los mismos partidos o los 124 de la 2016/2017.

Es por este motivo que frente al Ajax, el DT del Real Madrid plantearía algunos cambios para ser más agresivos desde el primer minuto y asegurar el pase a cuartos de final de la Champions League.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Reguilón; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema, Vinicius.

Ájax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; De Jong, Van de Beek, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres.

El Real Madrid vs Ajax por los octavos de final de la Champions League será televisado en España HOY martes 5 de marzo desde las 21:00 horas por los canales Movistar Liga de Campeones y Movistar +.

En Estados Unidos, el partido por la Champions League podrá verse en vivo desde las 15:00 horas a través de los canales B/R Live, UniMás, Univisión Deportes, Watch TNT, Univisión Now y TNT USA.

Mientras tanto en países de Latinoamérica como Perú, Colombia, Argentina y Chile el Real Madrid vs Ajax será transmitido en ESPN.

- Real Madrid vs Ajax en Argentina: ESPN Sur.

- Real Madrid vs Ajax en Bolivia: ESPN Sur.

- Real Madrid vs Ajax en Brasil: TNT Go, Esporte Interativo, TNT Brasil.

- Real Madrid vs Ajax en Chile: ESPN Sur.

- Real Madrid vs Ajax en Colombia: ESPN Sur.

- Real Madrid vs Ajax en Costa Rica: ESPN Norte.

- Real Madrid vs Ajax en Ecuador: ESPN Sur.

- Real Madrid vs Ajax en El Salvador: ESPN Norte.

- Real Madrid vs Ajax en España: Movistar Liga de Campeones.

- Real Madrid vs Ajax en Estados Unidos: B/R Live, UniMás, Univisión Deportes, Watch TNT, Univisión Now y TNT USA.

- Real Madrid vs Ajax en Guatemala: ESPN Norte.

- Real Madrid vs Ajax en Haití: ESPN Norte.

- Real Madrid vs Ajax en Honduras: ESPN Norte.

- Real Madrid vs Ajax en México: ESPN Norte.

- Real Madrid vs Ajax en Nicaragua: ESPN Norte.

- Real Madrid vs Ajax en Paraguay: ESPN Sur.

- Real Madrid vs Ajax en Panamá: ESPN Norte.

- Real Madrid vs Ajax en Perú: ESPN Sur.

- Real Madrid vs Ajax en República Dominicana: ESPN Norte, Flow Sports.

- Real Madrid vs Ajax en Uruguay: ESPN Sur.

- Real Madrid vs Ajax en Venezuela: ESPN Sur.

El partido por los octavos de final por la Champions League 2019 entre el Real Madrid vs Ajax se jugará HOY martes 5 de marzo. En esta oportunidad toda Latinoamérica y España disfrutarán del encuentro en la misma fecha ya que la diferencia horaria no ha generado que duelo sea transmitido en diferentes días.

Lo único que variará es la hora. Por ejemplo, el Real Madrid vs Ajax se jugará en España desde las 21:00 horas. Si vives en Estados Unidos, podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO a partir de las 15:00 horas. En países como Colombia, Perú y Ecuador, el partido por la Champions League 2019 también iniciará a las 15:00 horas.

- Real Madrid vs Ajax en Argentina: 5 de marzo.

- Real Madrid vs Ajax en Bolivia: 5 de marzo.

- Real Madrid vs Ajax en Brasil: 5 de marzo.

- Real Madrid vs Ajax en Chile: 5 de marzo.

- Real Madrid vs Ajax en Colombia: 5 de marzo.

- Real Madrid vs Ajax en Costa Rica: 5 de marzo.

- Real Madrid vs Ajax en Cuba: 5 de marzo.

- Real Madrid vs Ajax en Ecuador: 5 de marzo.

- Real Madrid vs Ajax en El Salvador: 5 de marzo.

- Real Madrid vs Ajax en España: 5 de marzo.

- Real Madrid vs Ajax en Estados Unidos: 5 de marzo.

- Real Madrid vs Ajax en Guatemala: 5 de marzo.

- Real Madrid vs Barcelona en Haití: 5 de marzo.

- Real Madrid vs Ajax en Honduras: 5 de marzo.

- Real Madrid vs Ajax en México: 5 de marzo.

- Real Madrid vs Ajax en Nicaragua: 5 de marzo.

- Real Madrid vs Ajax en Paraguay: 5 de marzo.

- Real Madrid vs Ajax en Panamá: 5 de marzo.

- Real Madrid vs Ajax en Perú: 5 de marzo.

- Real Madrid vs Ajax en Puerto Rico: 5 de marzo.

- Real Madrid vs Ajax en República Dominicana: 5 de marzo.

- Real Madrid vs Ajax en Uruguay: 5 de marzo.

- Real Madrid vs Ajax en Venezuela: 5 de marzo.

