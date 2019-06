Federer hace historia

Cuatro meses después de haber festejado en Basilea, su casa, el título 99 de su carrera, Roger Federer sacó a relucir lo mejor de su repertorio y se convirtió en el segundo jugador en la historia en alcanzar los 100 gritos de campeón. El suizo le ganó la final del ATP 500 de Dubái al griego Stefanos Tsitsipas por un doble 6-4.

Esta victoria le permitirá al suizo dar un buen salto en el ranking: luego de haber comenzado la semana en el sétimo lugar, desplazará al japonés Kei Nishikori, al sudafricano Kevin Anderson y al argentino Juan Martín Del Potro, y aparecerá cuarto en la lista que se conocerá oficialmente mañana.

“Estoy contento de seguir jugando al tenis. Llegar a 100 títulos es un sueño hecho realidad”, dijo el tenista de 37 años tras hablar sobre la posibilidad de sumar 10 coronas más, que supondrían adelantar a Jimmy Connors, poseedor del tope de torneos ganados con 109. “No estoy aquí para batir todos los récords. Si en el camino lo voy logrando, pues perfecto. Lo que me da más satisfacción es estar sano para mantenerme en el circuito”, acotó tras confesar que su deseo es jugar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Aunque no sé cómo puedo clasificarme (risas)”, confesó. Y es que no ha participado esta temporada en la Copa Davis.