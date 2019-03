Real Madrid vs Barcelona: ¿Cuál es el resultado más repetido en los clásicos jugados en el Bernabéu?

Para muchos el Real Madrid vs. Barcelona se ha convertido en el clásico más importante del mundo en los últimos 10 años. Se han quedado atrás los encuentros entre Manchester United vs. Liverpool o Juventus vs. Milan; el partido que paraliza el mundo es el de los madrileños y catalanes.

Hace unos días vivimos una versión más del Real Madrid vs. Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu. El resultado fue una inesperada (quizá para algunos no) goleada a favor de los dirigidos por Ernesto Valverde. Dicha victoria lo clasificó a la final de la Copa del Rey.

Y ahora, este sábado, los compadres de toda la vida volverán a enfrentarse por La Liga nuevamente en el Estadio Santiago Bernabéu. Los locales buscarán cobrarse la revancha, y además de ese desahogo, acercarse en la tabla a los visitante que le lleva 9 puntos de diferencia y está puntero.

Como antesala a cotejos tan emocionantes como el Real Madrid vs. Barcelona no pueden faltar las estadísticas y el análisis respectivo. Por ello, en esta publicación te contamos cuál es el resultado más repetido en los clásicos en el Estadio Santiago Bernabéu

De acuerdo al portal web Mundo Deportivo, los partidos entre Real Madrid vs. Barcelona disputados en el Estadio Santiago Bernabéu, el marcador que se ha dado con mayor frecuencia es el 2 a 1 a favor de los capitalinos.

"Hasta en nueve ocasiones de las de las 89 que se ha jugado un Clásico de Liga en el Estadio Santiago Bernabéu, el resultado ha sido el de la victoria por la mínima para el conjunto merengue" señala dicho medio digital.

A continuación, dejamos las fechas en las que se dio ese resultado:

05-03-1933 | Real Madrid vs. Barcelona | 2-1

28-01-1940 | Real Madrid vs. Barcelona | 2-1

01-12-1946 | Real Madrid vs. Barcelona | 2-1

23-11-1952 | Real Madrid vs. Barcelona | 2-1

13-11-1955 | Real Madrid vs. Barcelona | 2-1

16-11-1968 | Real Madrid vs. Barcelona | 2-1

25-02-1984 | Real Madrid vs. Barcelona | 2-1

02-01-1988 | Real Madrid vs. Barcelona | 2-1

02-03-2013 | Real Madrid vs. Barcelona | 2-1

Alineaciones probables del Real Madrid vs. Barcelona por La Liga 2018-2019

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema y Vinicius.

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suárez y Dembélé.