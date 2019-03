Tottenham vs Arsenal EN VIVO ONLINE: derbi del norte de Londres por la Premier League

VER EN VIVO Tottenham vs Arsenal se enfrentan este sábado 2 de marzo ONLINE EN DIRECTO vía ESPN 2 en el estadio Wembley por la fecha 29 de la Premier League 2019. El partido está programado para las 7:30 a.m. (hora peruana), asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los goles del encuentro a través de Larepublica.pe.

Tottenham vs Arsenal: Spurs se aferran al título de la Premier League

El Tottenham 3° con 60 puntos) viene de caer en un bache de dos derrotas consecutivas ante Burnley (1-2) y Chelsea (0-2) que los ha alejado a nueve puntos del líder Liverpool. Los ‘Spurs’ están motivados para volver al triunfo en casa que les permita seguir en la pelea por el título de la Premier League y la principal carta es Harry Kane, quien regresó despues de varias semanas alojado de las canchas.

"Motivar para este tipo de juego es un trabajo fácil. No necesitamos motivarlos. Sabemos muy bien lo que significa jugar contra el Arsenal. Vamos a estar muy motivados y tendremos un equipo al frente que también está muy motivado. Hemos jugado dos veces contra ellos esta temporada. Un partido de la Premier League en el Emirates que perdimos y otro en la EFL Cup que ganamos", dijo el entrenador Mauricio Pochettino en conferencia de prensa.

Tottenham vs Arsenal: 'Gunners' desean asegurar cupo a la Champions League

Por su parte, el Arsenal (4° con 56 puntos) llevan tres triunfos consecutivos en la Premier League y se encuentran con la moral al tope luego de golear en el Emirates por 5-1 al AFC Bournemouth. El conjunto dirigido por el español Unai Emery ha instado a sus jugadores a plantearse el objetivo de quedar por encima de Tottenham, tercero en la tabla.

“Hemos estado hablando sobre la oportunidad de plantearnos eso. Cada partido nos da la oportunidad de ganar tres puntos. Hubo una diferencia de 10 puntos entre Tottenham y nosotros hace dos semanas y ahora son cuatro puntos. Para ambas partes es muy importante porque hay una gran diferencia entre si has ganado o perdido. La gran oportunidad para nosotros es jugar con confianza en nuestro momento. Han perdido dos partidos pero están teniendo una gran temporada”, señaló el DT Gunner.

Tottenham vs Arsenal: ¿a qué hora inicia el partido por la Premier League?

Como lo mencionamos anteriormente el partido Tottenham vs Arsenal está programado para iniciar a las 07:30 a.m. (hora peruana) y 12:30 p.m. (hora del Reino Unido) Un partido vibrante por la Premier League.

Tottenham vs Arsenal: ¿qué canal pasará el partido por la Premier League?

Para poder seguir todas las incidencias de este compromiso, tendrás que engancharte a la señal de ESPN 2 que transmitirá el duelo Tottenham vs Arsenal para toda Latinoamérica.

Tottenham vs Arsenal: posibles alineaciones EN VIVO ONLINE por la Premier League

Tottenham: Lloris; Trippier, Sánchez, Alderweireld, Davies; Sissoko, Winks, Lamela, Ericksen, Son y Kane.

Arsenal: Leno; Lichsteiner, Papastathopoulos, Koscielny, Monreal; Torreira, Xhaka, Mkhitaryan. Ramsey, Iwobi y Lacazette.

¿Dónde ver EN VIVO el Tottenham vs Arsenal por la Premier League?

Horarios del Tottenham vs Arsenal EN VIVO ONLINE por la Premier League

México: 06:30 a.m.

Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2): 07:30 a.m.

Venezuela, Bolivia: 08:30 a.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile: 09:30 a.m.

Brasil: 10:30 a.m.

Reino Unido: 12:30 p.m.

España, Alemania, Italia, Francia: 1:30 p.m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Tottenham vs Arsenal?

