Real Madrid vs Barcelona: Varane anota en su propia portería y los 'blancos' se lamentan [VIDEO]

Partido sentenciado en el Santiago Bernabéu. Rapahel Varane anota en su propia portería y alargar el score a favor del FC Barcelona. El Real Madrid cae en su fortín por 2-0 en las semifinales de la Copa del Rey 2019.

El autogol del defensa francés fue producto de un centro de Dembelé desde la banda derecha. El jugador 'azulgrana' sacó un centro rasante con mucho veneno y en el área Luis Suárez esperaba como un cazador, para empujar el esférico. Sin embargo, y para su mala suerte, Raphael Varane en su afán de rechazar el peligro terminó añadiendo el balón en su propia portería.

Esta jugada fortuita llegó cuando el cronómetro marcaba el minuto 69. Keylor Navas fue un espectador de lujo en la jugada al no poder reacciona a tiempo ante el error de su defensa.

