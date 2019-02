Real Madrid vs Barcelona EN VIVO: HOY con Messi definen al primer finalista de Copa del Rey

Real Madrid vs Barcelona se enfrentan HOY miércoles 27 de febrero EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por la vuelta de las semifinales de Copa del Rey 2019 en el estadio 'Santiago Bernabéu' vía DirecTV, ESPN y beIN Sports. El Superclásico español arrancará a partir de las 3:00 p.m (hora peruana); asimismo, podrás seguir todos los pormenores minuto a minuto por larepublica.pe.

Real Madrid y Barcelona chocarán dos ocasiones en tres días en el mítico estadio del 'Santiago Bernabéu'; el primer duelo que se efectuará HOY será para definir al primer finalista de la Copa del Rey, mientras que el segundo será por una fecha más de la Liga Santander.

Los 'Merengues' buscarán consumir su ventaja conseguida en la cruce de ida. Los dirigidos por Santiago Solari necesitan ganar por un gol sin que le anoten o por dos tantos para quedarse con la serie y ser el primer finalista del torneo doméstico hispano.

Durante el cotejo de ida del Clásico ibérico, 'merengues' y 'blaugranas' firmaron la igualdad a un gol en el 'Camp Nou' con goles de Lucas Vázquez y Malcom, por lo que los de 'Valdebebas' lograron una ventaja gracias al gol de visitante.

Real Madrid vs Barcelona EN VIVO ONLINE: Prónostico del partido por Copa del Rey 2019

Barcelona, por su parte, necesita ganar sí o sí al cuadro 'blanco' por un gol o más, esto siempre y cuando el local no logre convertirle. En caso de que el Real Madrid anote, los 'culés' tendrán que hacer mínimo dos goles.

Tras el último empate a un gol, los 'pupilos' del 'indiecito' registraron tres triunfos y una derrota en todas las competiciones; mientras que, los de Ernesto Valverde sumaron dos victorias y dos paridades.

Real Madrid vs Barcelona EN VIVO ONLINE: Historial del partido por Copa del Rey 2019

Barcelona llega a este partido tras remontar 4-2 a su similar del Sevilla gracias a una tremenda exhibición futbolística de su máxima estrella, Lionel Messi, quien colaboró con un hat-trick.

Real Madrid logró un triunfo (2-1) polémico en su visita al Levante, luego de que el juez de la contienda marcara dos penales para los 'albos' de forma dudosa.

El conjunto 'catalán' es el vigente campeón de la Copa del Rey por lo que busca llegar a su sexta Final de manera consecutiva; mientras que, Real Madrid no llega a la finalísima desde la campaña 2013-2014, misma en que se coronó venciendo precisamente a los 'azulgranas' 2-1, por lo que Santiago Solari intentará regresar a su elenco a la cima copera y concluir con la racha de su eterno rival.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Barcelona EN VIVO por la Copa del Rey 2019:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Sergio Reguilón o Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius Jr.

DT: Santiago Solari

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Rakitic; Messi, Suárez y Dembélé.

DT: Ernesto Valverde

Real Madrid vs Barcelona: ¿a qué hora inicia el partido por la Copa del Rey 2019?

El emocionante encuentro entre Real Madrid vs Barcelona está programado para las 3:00 p.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 2:00 p.m.. Por su lado, en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay será a las 5:00 a.m.

Real Madrid vs Barcelona: ¿qué canal pasará el partido por la Copa del Rey 2019?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso por la Copa del Rey 2019 deberás seguir la transmisión y la señal de DIRECTV, Sky HD, beIN SPORTS.

Real Madrid vs Barcelona: Santiago Bernabéu, estadio donde se jugará el clásico español

El estadio donde se disputará el partido está ubicado en la ciudad española de Madrid, le pertenece al Real Madrid y tiene una capacidad para más de 80.000 personas, siendo el más grande del país europeo. Durante sus inicios, en 1947, podía albergar hasta 125 000 espectadores. Sin embargo, la FIFA y la UEFA renovaron sus normativas, tras acatar dichas órdenes y remodelar el área, finalmente quedó apto para 81. 044 asistentes.

Real Madrid vs Barcelona: Los 5 últimos partidos jugados por la Copa del Rey

Previamente al partido por semifinales en la Copa del Rey, ambos equipos se han enfrentado en varias oportunidades por esta copa. A continuación, podrás conocer qué resultados obtuvieron anteriormente cada uno.

- Ganó Barcelona: Ninguna vez

- Ganó Real Madrid: 3 veces

- Empate: 3 veces

Real Madrid vs Barcelona: App que transmitirá el partido

Real Madrid vs Barcelona: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?

El pago que realizan las casas de apuestas (Apuesta total, Bet 365, Betsson, Inkabet, Te apuesto y Timberazo) por un triunfo del Real Madrid va desde 2.65 hasta 2.80 soles. Por otro lado, si gana el Barcelona, el monto que pagarán como mínimo es 2.30 y como máximo 2.45 soles. En caso que empaten, la cuota es de 3.33 soles.

Real Madrid vs Barcelona: ¿El ganador con quién jugará la final?

El ganador de este partido se enfrentará en la gran final de la Copa del Rey contra el club que triunfe este jueves 28 de febrero, el Valencia o Betis. La final está programada para el sábado 25 de mayo.

Real Madrid vs Barcelona: ¿Cómo le ha ido a Solari en los clásicos españoles?

Este es el segundo clásico de Santiago Solari como director técnico del Real Madrid. El primero fue el encuentro de ida en el que ambas escuadras igualaron 1-1 por la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Sin embargo, como jugador, 'el indiecito' se enfrentó ante el Barcelona en 11 ocasiones, 8 de ellas con la camiseta 'merengue'.

El saldo es positivo. Solari estuvo presente en 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas ante los 'azulgranas' utilizando la camiseta blanca.

Real Madrid vs Barcelona: ¿Cómo le ha ido a Valverde en los clásicos españoles?

El técnico 'Blaugrana', Ernesto Valverde, lleva 99 partidos como director técnico del Barcelona, de los que no ha perdido en 90: 67 victorias y 23 empates. Sólo el Real Madrid en la Supercopa de España, el Espanyol, el Levante y el Sevilla en la Copa, la Roma en Champions y otra vez el Levante, el Leganés y el Betis en la Liga le han arrebatado algún triunfo.

Real Madrid vs Barcelona: ¿Cómo llegaron los clubes a las semifinales de la Copa del Rey?

El Real Madrid ha llegado a esta fase de la Copa del Rey 2019 luego de vencer en duelos de ida y vuelta al Girona. En el primer partido por octavos de final el cuadro 'madridista' superó a su rival por 4-2; mientras que en el regreso los hizo con el 3-1.

Por su lado, el Barcelona no la tuvo fácil contra el Sevilla. Los 'azulgranas' vieron la derrota en su visita al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán con un 2-0. La vuelta tenían que ganarla por amplia diferencia, y así fue. Los culés aplastaron a los sevillanos con un contundente 6-1 logrando su boleto a la 'semis' de la Copa del Rey 2019.

