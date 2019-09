Fleischman y Uribe discreparon sobre el polémico gol de Sporting Cristal a Alianza [VIDEO]

El gol de Fernando Pacheco, que le dio la victoria a Sporting Cristal sobre Alianza Lima ha desencadenado un sinfín de críticas, algunos apuntan a que fue en posición adelantada, y otros a que la jugada era fina. En el programa ‘Fox Sports Perú’, Eddie Fleischman y su compañero de mesa, Julio César Uribe se enfrascaron en un intercambio de opiniones por esta polémica.

El ‘Diamante’ resaltó que a Víctor Hugo Carrillo, árbitro principal del Sporting Cristal – Alianza Lima, le faltó un poco de liderezgo a la hora de decidir si era o no la posición adelantada.

“Russo declara que Carrillo para él era fuera de lugar (el gol) y para el línea no. ¿Quién es la máxima autoridad? ¿Y quién tiene que decidir?”, expresó Julio César Uribe ante la evidente disconformidad de cómo marcó el gol el cuadro ‘celeste’.

Acto seguido, Eddie Fleischman no estuvo de acuerdo con lo dicho por el ex seleccionado peruano y sostuvo que, tanto el línea como el árbitro principal trabajaron en conjunto. Al final la opinión del línea (que no había off side) primó por tener una mejor posición en la jugada.

“Si tu estás en la posición de Carrillo en esa jugada, y yo estoy en la posición del asistente. Entonces tú desde donde estás dices ‘para mí no hay off side, pero mejor ubicado está Eddie’. Entonces si yo te digo, ‘no hay off side, tú lo convalidas’”, apuntó el periodista deportivo.

Eso sí, en la mesa de conducción los panelistas en su totalidad coincidieron que el gol de Fernando Pacheco fue en evidente posición adelantada.

