Manchester United vs Liverpool EN VIVO ONLINE: en Old Trafford por la Premier League

VER EN VIVO Manchester United vs Liverpool chocan este domingo 24 de febrero en el Estadio Old Trafford por la fecha 27 de la Premier League. El partido está programado para las 9:05 a.m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo ONLINE EN DIRECTO vía DirecTv Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los goles a través de Larepublica.pe.

Manchester United (4° con 51 puntos) se recuperó de la caída ante PSG en Champions League con un contundente triunfo por 2-0 ante Chelsea por la FA Cup con goles de Ander Herrera y Paul Pogba. Los ‘Diablos Rojos’ buscarán seguir sumando todos los puntos posibles para pelear un cupo a la Champions League.

"Sabemos que nos espera un juego muy difícil el domingo. Pero creo que ellos saben que venir a jugar a Old Trafford será difícil. Creo que nos respetarán y nosotros les respetaremos", dijo el entrenador Ole Gunnar Solskjaer quien sigue invicto en la Premier desde su llegada al banquillo del United con ocho triunfos y un empate.

Por su parte, Liverpool (2° con 65 puntos) está empatado con los mismos puntos con Manchester City pero con menor diferencia de goles y buscará dar el golpe en Old Trafford para no salir de la lucha por la Premier League.

El conjunto de Jürgen Klopp viene de empatar sin goles con Bayern Munich en la Champions League, mientras que en el campeonato inglés derrotó en la última fecha por 3-0 al Bournemouth. Los reds’ desaprovecharon la aoportunidad de alejarse del City con los dos empates consecutivos ante Licester City y West Ham.

Manchester United vs Liverpool: ¿a qué hora inicia el partido por la Premier League?

Como lo mencionamos anteriormente el partido Manchester United vs Liverpool está programado para iniciar a las 09:05 a.m. (hora peruana). Un partido vibrante por la Premier League.

Manchester United vs Liverpool: ¿qué canal pasará el partido por la Premier League?

Para poder seguir todas las incidencias de este compromiso, tendrás que engancharte a la señal de DirecTV Sports que transmitirá el duelo Manchester United vs Liverpool para toda Latinoamérica.

Manchester United vs Liverpool: posibles alineaciones EN VIVO ONLINE por la Premier League

Manchester United: De Gea, Young, Lindelof, Smalling, Shaw, Herrera, Matic, Pogba, Rashford, Mata, Martial.

Liverpool: Alisson; Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Fabinho, Salah; Firmino, Mane.

¿Dónde ver EN VIVO el Manchester United vs Liverpool por la Premier League?

Si quieres disfrutar de este encuentro de la Premier League, en Perú puedes contratar el servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios del Manchester United vs Liverpool EN VIVO ONLINE por la Premier League

Ecuador - 9:05 a.m.

Perú - 9:05 a.m.

Colombia - 9:05 a.m.

México - 8:05 a.m.

Bolivia - 10:05 a.m.

Chile - 11:05 a.m.

Argentina - 11:05 a.m.

Uruguay - 11:05 a.m.

Paraguay - 11:05 a.m.

España - 3:05 p.m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Manchester United vs Liverpool?

Si quieres seguir en Internet el Manchester United vs Liverpool, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.