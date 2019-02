Agustín Lozano reveló los motivos por el cual FIFA le quitó a Perú la sede del Mundial Sub 17

Desde hace varios meses la Federación Peruana de Fútbol (FPF) pasa por una inestabilidad institucional. A la caída del presidente Edwin Oviedo y los problemas económicos, se le sumó el retiro de la organización del Mundial Sub 17 de parte de FIFA que se iba a disputar desde el 5 al 27 de octubre del 2019.

Agustín Lozano, presidente de la FPF, rompió su silencio y explicó los motivos que llevaron a FIFA a tomar la postura de que ya no sean la sede de la competición.

“Lamento mucho que la FIFA haya tomado esta decisión. Pese a la colaboración del estado peruano, no ha podido garantizar el mejoramiento de la infraestructura. Sobre todo, un requisito que faltó firmar fue el tema de los impuestos. Sin embargo, debo agradecer al estado peruano pero no se ajustaron a los tiempos. Los trabajos se iban a empezar en junio y eso era imposible teniendo en cuenta que el Mundial es en octubre", explicó Lozano en una entrevista a RPP.

Lozano, quien era vicepresidente y tomó el lugar de Edwin Oviedo, dejó en claro que el cambio de directiva no influyó en la decisión de FIFA. “La FPF ha venido cumpliendo con los trabajos de organización de los dos torneos, este tema no tiene nada que ver con un asunto federativo. La FIFA dio sus argumentos y se tiene que cumplir con la programación mundial. No estoy para juzgar a nadie sino para agradecer a todos los que pusieron su esfuerzo”.

Es la primera vez que a Perú le quitan la sede de un torneo. Anteriormente había organizado la Copa América 2004 y el Mundial Sub 17 en 2005. La FIFA está evaluando diversas alternativas de sede y Brasil sería la indicada.