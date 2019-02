Edison Flores lanzó decidida promesa que ilusiona a los hinchas del Morelia [VIDEO]

El futbolista nacional, Edison Flores, habló en conferencia de prensa previo al partido que sostendrá el Monarcas Morelia contra el colero Querétaro por el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX. El volante de la Selección Peruana aprovechó en mandar una promesa a los hinchas de la monarquía y se refirió al primer gol que convirtió con la casaquilla del conjunto que dirige, Roberto Hernández Ayala.

"Me he sentido muy bien, de menos a más y estoy tratando de dar mi máximo esfuerzo para apoyar a mis compañeros. El gol es muy importante para mí por la confianza que obtienes, espero darles más alegrías a la afición", subrayó Flores en rueda de prensa.

"Nos faltan 10 fechas y debemos sacar la mayoría de puntos para lograr clasificar a la liguilla", añadió el popular 'Orejas'.

En alusión a su posición en el campo de juego, Edison Flores señaló: "Me siento cómodo en la posición que vengo jugando, me enfocaré a dar asistencias que es lo que me pide el 'Profe'".

Sobre el choque que sostendrán frente a Querétaro, el futbolista de la 'Blanquirroja' manifestó: "Será un partido muy difícil para ambas partes, ellos tendrán nuevo técnico y saldrán a buscar el encuentro. No hay que especular, hay que trabajar bien el partido para sacar el resultado".