Santos Laguna vs Marathón EN VIVO: por octavos de final de la Concachampions 2019

Santos Laguna vs Marathón: se enfrentan este miércoles en el estadio Olímpico Metropolitano de Honduras por octavos de final de la Concachampions 2019 a las 8:00 pm. (hora peruana).



Arrancan los octavos de final de la competición de clubes más importante de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, la Concachampions. En esta jornada se enfrentan el Santos Laguna de México ante el único club representante de Honduras que continúa en competencia, el Club Deportivo Marathón.

Marathón llega a estas instancias motivado por su buen momento en el Torneo Clausura de la Liga de Honduras. 'El Monstruo Verde' lidera la clasificación con 17 unidades, además de encontrarse invictos pues han ganado 5 de 7 partidos, empatando solo 2. Su más cercano perseguidor es el Olimpia con 14 puntos, así que la situación de Marathón es relativamente cómoda y le permite enfocarse el la Concachampions.

Marathón contará con sus principales referentes, entre ellos se encuentran el delantero Carlos Discua, quien viene de marcar ante el Motagua, Yustin Arboleda, máximo goleador del equipo, y Carlo Costly, delantero de 36 años que incluso ha participado en una Copa del Mundo (Brasil 2014).

El equipo hondureño ya sabe lo que es ganarle a equipos mexicacones en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula por la Concachampions, entre los antecedentes está un 2-0 sobre Cruz Azul en el 2008/2009, 2-0 sobre Pumas en el 2009/2010 y el mismo marcador ante Toluca en la edición 2008/2009.

Por su parte el Santos Laguna está en la sexta posición del Clausura 2019 Liga MX con 11 puntos, situación que le permite seguir luchando por un puesto en la liguilla final. Para este encuentro, los 'Laguneros' tendrán de regreso a su goleador Julio Furch. El delantero argentino se recuperó totalmente de la contractura muscular que sufrió hace algunos partidos.

Santos Laguna vs Marathón: ¿a qué hora inicia el partido por la Concachampions 2019?

El Santos Laguna vs Marathón, será uno de los cotejos que tendrán los octavos de final de la Concachampions 2019, está programado para las 8:00 p.m. (hora peruana).

Santos Laguna vs Marathón: ¿qué canal pasará el partido por la Concachampions 2019?

Para poder presenciar este compromiso, podrás recurrir a la señal de Fox Sports y Univisión Deportes.

Si quieres disfrutar de este cotejo de la Concachampions 2019, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV.

Horarios del Santos Laguna vs Marathón EN VIVO ONLINE por la Concachampions 2019

Ecuador - 8:00 p.m.

Perú - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

México - 7:00 p.m.

Bolivia - 9:00 p.m.

Chile - 10:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m.

Uruguay - 10:00 p.m.

Paraguay - 10:00 p.m.

España - 02:00 a.m. (jueves)

Italia - 02:00 a.m. (jueves)

Francia - 02:00 a.m. (jueves)

Alemania - 02:00 a.m. (jueves)

Santos Laguna vs Marathón EN VIVO ONLINE: Alineaciones probables

Marathón: Denovan Torres; Bryan Barrios, Brian Johnson, Samuel Córdoba, Kevin Espinoza; Carlos Róchez, Mayron Flores, Bryan Martínez, Edwin Solani; Carlo Costly y Yustin Arboleda.



Entrenador: Héctor Vargas.



Santos Laguna: Jonathan Orozco; José Abella, Hugo Martín Nervo, Jesús Angulo, Matheus Doria; Diego Valdés, Brian Lozano, Ulises Rivas, José Juan Vázquez; Marcelo Correa y Julio Furch.



Entrenador: Salvador Reyes.

Si quieres seguir en Internet el Santos Laguna vs Marathón, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.