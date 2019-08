Miguel Ángel Russo se sumó al pedido del Melgar por seguidilla de partidos [VIDEO]

Miguel Ángel Russo, DT de Alianza Lima, ofreció una conferencia de prensa este miércoles con miras a enfrentar a Sporting Cristal por la segunda fecha de la Liga 1. El técnico argentino conversó de distintos temas, donde uno de los más resaltantes fue su posición solidaria al pedido de su colega Jorge Pautasso sobre la programación del torneo local y Copa Libertadores que no permiten tener descanso por la seguidilla de partidos.

Russo extendió su solidaridad hacia Melgar y se sumó al pedido de su técnico Jorge Pautasso respecto a la seguidilla de partidos. “No queremos jugar un domingo y luego un martes, tienen que haber descansos y flexibilidad en los calendarios”.

“Sin descanso no podemos esperar producción. Vi lo que le pasó a Melgar y no es justo. Espero que eso no ocurra, no solo para mí, sino para nadie”, apuntó el DT de Alianza Lima.

Miguel Ángel Russo fue consultado por la prensa sobre el duelo contra Sporting Cristal de este domingo en el Estadio Nacional. “Al rival siempre se le respeta, nosotros tenemos que pensar en progresar y en corregir lo que no hemos hecho bien”, indicó el estratega 'íntimo'.

En otro momento bromeó con su rival en el banquillo, Claudio Vivas, DT ‘bajopontino’. “Conozco a Vivas le agradezco el respeto, solo espero que el domingo no le vaya bien ante Alianza (risas)”.

El duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal está programado para este domingo 24 de febrero en el Estadio Nacional. El cotejo arrancará desde las 4:00 pm por la jornada 2 de la Liga 1.