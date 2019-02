Rainer Torres le 'toma el pelo' a Alianza Lima con ingeniosa broma [FOTO]

Rainer Torres y su identificación con Universitario de Deportes es innegable, pese a que el volante paseó su buen fútbol por varios clubes y por la selección peruana, fue en la 'U' donde logró más títulos y donde destacó como referente del club y como uno de los más queridos por la hinchada.

El 'motorcito' nunca pierde una oportunidad para dejar en claro el cariño que siente por el cuadro estudiantil, y una nueva chance se dio la noche de ayer cuando Torres decidió hacer una serie de 'preguntas y respuestas' en su cuenta de Instagram.

Un internauta le lanzó una pregunta sobre Alianza Lima, el eterno rival de la 'U', lo que despertó la creatividad del exvolante. "¿Alguna vez quisiste jugar por Alianza?", fue la interrogante que provocó la respuesta del excrema.

"Sí, pero por suerte me despertaron y me di cuenta que era una pesadilla nomas", fue la respuesta de Rainer Torres en su cuenta de Instagram.

No contento con la broma, Torres volvió a contestar pero esta vez de manera un poco más contundente y subida de tono. "No pues bro. Preguntas serias nomas, no %$&$#", sentenció.

Esta ocurrencia de Rainer Torres fue bien recibida por los hinchas de Universitario de Deportes quienes le celebraron el comentario. La 'U' se enfrentará a Alianza Lima en la novena fecha del Torneo Apertura 2019 en fecha aún no definida.