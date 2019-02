WWE Elimination Chamber 2019 EN VIVO: horarios y canales del gran evento

Los amantes de la WWE ya no pueden esperar más para Elimination Chamber 2019, evento que se desarrollará a todo lo grande este domingo 17 de febrero y fungirá como antesala para Wrestlemania. El Toyota Center de Houston, Texas, será el escenario para el esperado acontecimiento que promete millones de emociones.

La manera de lucha para Elimination Chamber 2019 se basa en colocar a seis personas en una jaula que contenga al cuadrilátero. Cuatro de los luchadores estarán ubicados en cada esquina, mientras que los otros dos peleadores de la WWE lucharán en el ring. Cada cierto tiempo, un nuevo peleador ingresará al cuadrilátero y, mediante un conteo de 3, deberá eliminar a los demás miembros. El ganador será el último luchador en pie.

La lucha más esperada dentro en Elimination Chamber será la pelea entre Daniel Bryan, campeón de WWE, frente a Randy Orton, AJ Styles, Jeff Hardy, Samoa Joe y Kofi Kingston, quien reemplazará a un lesionado Mustafa Ali. Por su parte, Bryan evitará perder su título ecológico de la WWE, mientras que Kofi Kingston alcanza este combate en Elimination Chamber 2019 gracias al apoyo de los fans en Internet.

Elimination Chamber: Cartelera completa

Elimination Chamber por el Campeonato de la WWE

-Daniel Bryan vs AJ Styles vs Randy Orton vs Samoa Joe vs Kofi Kingston vs Jeff Hardy

Campeonato Femenino de Raw

-Ronda Rousey vs Ruby Riott

Campeonatos por parejas de SmackDown Live

-Shane McMahon y The Miz vs The Usos (Jey y Jimmy Uso)

Elimination Chamber por los Campeonatos por Parejas Femeninos de WWE

- Bayley y Sasha Banks vs. The Riott Squad (Liv Morgan y Sarah Logan) vs Nia Jax y Tamina vs Mandy Rose y Sonya Deville vs The IIconics (Peyton Royce y Billie Kay) vs Carmella y Naomi

Handicap Match por el Campeonato Intercontinental:

-Bobby Lashley y Lio Rush vs Finn Bálor

Campeonato Crucero de WWE

-Buddy Murphy vs Akira Tozawa

-Braun Strowman vs Baron Corbin

Kickoff: Campeonato Crucero

-Buddy Murphy vs Akira Tozawa

Nuevos Campeones de Parejas, @BeckyLynchWWE suspendida, un trío maravilla y el resurgimiento de una amistad... #RAW nos ha dejado GRANDES MOMENTOS como estos antes de #WWEChamber! ¿Con cuál te quedas? pic.twitter.com/tXMzSrWr9y — WWE Español (@wweespanol) 16 de febrero de 2019

Elimination Chamber 2019: Horarios

Elimination Chamber 2019 en México – 5:00 p.m. KickOff | 6:00 p.m. Evento principal

España - 00:00 a.m. KickOff | 1:00 a.m. Evento principal (lunes)

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 6:00 p.m. KickOff | 7:00 p.m. Evento principal

Colombia - 6:00 p.m. KickOff | 7:00 p.m. Evento principal

Ecuador - 6:00 p.m. KickOff | 7:00 p.m. Evento principal

Argentina - 8:00 p.m. KickOff | 9:00 p.m. Evento principal

Chile - 8:00 p.m. KickOff | 9:00 p.m. Evento principal

Brasil - 8:00 p.m. KickOff | 9:00 p.m. Evento principal

Perú - 6:00 p.m. KickOff | 7:00 p.m. Evento principal

¿Cómo ver EN VIVO la WWE Elimination Chamber 2019?

Podrás ver la Elimination Chamber 2019 en vivo a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma. De la misma manera, el canal Premiun Fox Actión también transmitirá el evento a todas las televisiones de Latinoamérica (no pasará el kickoff).

ESTO ES UN CLÁSICO DE #WWE‼️ Hace 15 años #EddieGuerrero DESLUMBRÓ AL MUNDO tras derrotar a uno de los muros más grandes de #WWE!



*** Reviva la historia con #WWENetwork. pic.twitter.com/fBVPrGPX4u — WWE Español (@wweespanol) 15 de febrero de 2019

¿Dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO la WWE Elimination Chamber 2019?

Para poder ver todos los pormenores de la WWE Elimination Chamber 2019 debes seguir la transmisión EN VIVO que realizará Larepública.pe. Además, conocerás los detalles minuto a minuto del esperado evento.

¿Dónde será la WWE Elimination Chamber 2019?

El evento se dará a todo lo grande en el Toyota Center de Houston, Texas, Estados Unidos.

¿Qué es la Elimination Chamber?

Para la Survivor Series del 2002, la WWE introdujo un nuevo estilo de lucha. Elimination Chamber consistía en una pelea que fusionaba las peleas en jaulas con la Hell in a Cell. La diferencia primordial era que la estructura era redondeada -desde el 2017 es cuadrangular- y tenía pequeñas cápsulas para los concursantes.

The story of a man who showed the world that true strength lies within. 'The World's Strongest Man: @TheMarkHenry Story' streams TOMORROW NIGHT immediately following #WWEChamber. pic.twitter.com/YmC93kXkq5 — WWE Network (@WWENetwork) 16 de febrero de 2019

El pay-per-view

Era 2010 cuando Vince McMahon tomó la decisión de introducir a la rotación de eventos el WWE Elimination Chamber, que sustituyó a No Way Out. Pese a que desapareció brevemente en el 2016, volvió un después. Desde la edición de 2018 las mujeres también ingresan a la cámara.

Para WWE Elimination Chamber 2019, las mujeres lucharán en duetos para conseguir el campeonato por parejas. Las seleccionadas son: Nina Jax y Tasmina, Liv Morgan y Sarah Logan, Mandy Rose y Sonya Deville, Bille Kay y Peton Royce, Bayley Sasha Banks, y Naomi y Carmella.

Por su parte, los luchadores que definirán al campeón de la WWE serán: Daniel Bryan, A. J. Styles, Randy Orton, Jeff Hardy, Samoa Joe y Kofi Kingston.