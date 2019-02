Boys corre el riesgo de no jugar

El encuentro entre Alianza Lima y Sport Boys, por la primera fecha de la Liga 1, estuvo en peligro de que no se juegue. Este temor se generó luego de que se haga público que el club rosado no había cumplido con la deuda que sostiene con la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) y la Agremiación de futbolistas (SAFAP).

Sin embargo, el vicepresidente de la ADFP, Héctor Ordóñez, aseguró que el duelo de mañana en el estadio Alejandro Villanueva se jugará.

“Boys solo debe 40 mil soles, que los debe de pagar mañana (hoy). Si un club no puede pagar ello, entonces cómo va a sobrevivir en la temporada. Es difícil suspender un partido cuando ya hay entradas vendidas y la televisión está de por medio”, señaló Ordóñez.

Por otro lado, el presidente de la SAFAP, Roberto Silva, señaló: “Si Boys no paga o no llega a un acuerdo, no debería ser programado. Sin embargo, estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto no suceda y se llegue a un acuerdo para que jueguen. Binacional, Deportivo Municipal, Ayacucho FC ya tienen un convenio con nosotros. Boys tiene hasta mañana (hoy) para pagar”.❧