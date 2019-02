Sevilla vs Lazio EN VIVO ONLINE: se enfrentan por los dieciseisavos de la Europa League

Partidazo. Sevilla vs Lazio se miden en el estadio Olimpico de Roma este jueves (12:55 p.m. hora peruana EN VIVO ONLINE por Fox Sports) por el encuentro de la ida de los dieciseisavos de final en la Europa League.

Sevilla clasificó primero en el grupo J con 12 puntos y solo dos derrotas en la primera fase. El equipo español es pentacampeón en este torneo y juega por primera vez contra el conjunto romano.

Lazio llegó a esta etapa de eliminatorias luego de ubicarse segundo en el grupo H de la Europa League. La gran duda del club italiano si es que llegará su goleador Ciro Immobile, quien tiene un problema muscular.

"Immobile es un jugador generoso, le gustaría estar disponible. Faltan dos entrenamientos antes del partido, pero todavía no ha trabajado con el grupo. Con el cuerpo médico no queremos arriesgar. Sabemos la importancia del partido de mañana, pero tenemos muchos encuentros en pocos días. Es más no que sí", afirmó Simone Inzaghi, técnico del Lazio.

los españoles pretenden disputar una nueva final de la Europa League desde 2016. Sevilla tiene el logro de haber ganado el trofeo de forma consecutiva durante tres temporadas.

Lazio tratará de revertir su mala racha ante equipos españoles cuando reciba a Sevilla, tras solo ganar uno de sus últimos nueve duelos contra rivales de ese país.

Sevilla vs Lazio: ¿cómo llegan ambos equipos para este partido?

Lazio ha recibido más goles en la fase de grupos de esta edición del torneo que cualquiera de los otros 32 equipos que están en la competencia. Le anotaron 11 veces.

El equipo romano viene de ganar 1-0 al Empoli en la Serie A de Italia. Por su parte Sevilla igualó 2-2 ante Eibar en la Liga Santander.

Ver Sevilla vs Lazio: canal de transmisión del partido por Europa League 2019

Para poder presenciar y seguir las incidencias de este partidazo por la Europa League podrás recurrir a la señal de Fox Sports.

¿Dónde ver EN VIVO ONLINE el Sevilla vs Lazio por la Europa League 2019?

Si quieres disfrutar de este atractivo encuentro de la Europa League, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo.

Sevilla vs Lazio EN VIVO: Horarios del partido

Perú: 11:55 a.m.

Ecuador: 11:55 a.m.

Colombia: 11:55 a.m.

México: 11:55 a.m.

Chile: 1:55 p.m.

Argentina: 1:55 p.m.

Uruguay: 1:55 p.m.

España: 8:55 p.m.

Sevilla vs Lazio EN VIVO: posibles alineaciones

Lazio: Strakosha, Radu, Acerbi, Bastos, Lulic, Berisha, Lucas Leiva, Milinkovic - Savic, Romulo, Caicedo, Correa.

Sevilla: Vaclik, Wober, Kjaer, Carrico, Escudero, Mesa, Banega, Promes, Sarabia, Silva, Ben Yedder.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el Sevilla vs Lazio?

Si quieres seguir en Internet el Sevilla vs Lazio, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además puedes ver el resumen al finalizar el cotejo.