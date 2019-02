Real Madrid vs Ajax ¿Por qué se anuló el gol de Tagliafico luego de ver el VAR?

El resultado pudo haber sido diferente en el partido jugado en Amsterdam entre Real Madrid y Ajax por la ida de los octavos de final de la Champions League. A los 37 minutos del primer tiempo Nicolás Tagliafico anotó el primero para el Ajax pero el árbitro del encuentro anuló el gol tras revisar la jugada en el VAR.

Inmediatamente las redes sociales se vieron inundadas de mensajes que cuestionaban la decisión arbitral pues muchos no entendían el porqué se anuló la conquista del cuadro local. La UEFA decidió utilizar su cuenta de Twitter para brindar una explicación que acabe con todo tipo de controversia.

Según dice la explicación, el árbitro, al ver la repetición gracias al VAR, identificó que Dusan Tadic se encontraba en posición adelantada y, además, interfería el camino del portero Courtois para despejar el balón. Esto se encontraba acorde con el protocolo del VAR y el tanto fue correctamente anulado.

Esta jugada marcó un hecho histórico ya que es la primera vez que un gol es anulado por apoyo del VAR en la Champions League. Es tal vez esa la razón por la que la UEFA sintió la necesidad de explicar la decisión en sus redes sociales.

El resultado del encuentro fue de 2-1 a favor del Real Madrid quienes parten como favoritos para el partido de vuelta a jugarse este 5 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu.

VAR in the UCL: in the 38th minute of the Ajax v Madrid first leg, Nicolás Tagliafico’s headed goal was ruled out following a VAR review. The referee identified that Tagliafico’s team-mate Dušan Tadić was in an offside position and interfering with the goalkeeper - pic.twitter.com/sPtZFd6YiB