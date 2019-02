Tottenham goleó 3-0 al Borussia Dortmund en Wembley por Champions League [VIDEO]

Tottenham goleó 3-0 al Borussia Dortmund por la ida de los octavos de final de la Champions League 2018/2019. El cuadro de Mauricio Pochettino llegará a la revancha con un pie y medio en cuartos gracias a los goles del coreano Heung-Min Son, el belga Jan Vertonghen y el español Fernando Llorente.

Tras un primer tiempo igualado con varias ocasiones generadas por ambos equipos, los Spurs abrieron el marcador con un derechazo de Son a los 49’ minutos. El volante recibió un centro desde la izquierda y en primera le cambió la trayectoria. El partido se abrió y tras el gol se volvió ida y vuelta.

Cuando todo indicaba que el marcador no se movía más, el Tottenham amplió la ventaja con un zurdazo del central Vertonghen (83’) en el área y, tres minutos después, Llorente sentenció de cabeza el 3-0 final.

La vuelta se jugará el 5 de marzo en el Estadio Signal Iduna Park.

Tottenham:

Los 1⃣1⃣ de hoy para la @LigadeCampeones : Lloris (C), Aurier, Alderweireld, Sánchez, Foyth, Vertonghen, Winks, Sissoko, Eriksen, Lucas, Son. 👊 #VamosSpurs #COYS pic.twitter.com/Ydx7oMfZvr

Borussia Dortmund:

Tottenham sobrevivió al Grupo B con Barcelona, Inter de Milan y PSV Eindhoven y logró avanzar segundo tras empatar 1-1 con Barcelona en el cierre de la fase. El cuadro de Mauricio Pochettino sumó 8 puntos al igual que Inter, pero lo mandó a Europa League por tener mejor diferencia de goles a favor.

El cuadro inglés llega con un buen presente en la Premier League con tres triunfos consecutivos que hicieron olvidar las eliminaciones en la Copa de la liga y FA Cup. Los Spurs no contarán con su delantero estrella: Harry Kane, lesionado desde hace semanas del tobillo derecho. Además, se suma la baja de Dele Alli quien sufrió una lesión en el tendón de la corva.

El entrenador argentino aseguró que no le sorprende el gran momento de su rival como líder de la Bundesliga. “Sabíamos que era capaz de hacer lo que está haciendo ahora, que lo tenía todo para ser un gran jugador”, dijo Pochettino. “El otro día me di cuenta que desde inicios de diciembre hemos sido los mejores de la Premier, eso habla mucho en favor de mi equipo. Podemos ganar cada partido, pero la Champions es dura”, agregó.

Por su parte. el Borussia Dortmund accedió a octavos tras quedar primero en el Grupo A que compartió con Atlético de Madrid, Brujas y AS Mónaco. Los “Black and Yellows” sumaron 13 puntos tras cuatro triunfos, un empate y una derrota al igual que el Atleti pero lograron liderar la tabla por mejor diferencias de goles.

