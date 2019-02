Real Madrid vs Atlético Madrid: Morata marca un golazo pero el VAR lo anula [VIDEO]

La polémica del VAR. Álvaro Morata marcó un golazo que significaba el empate 2-2 entre entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Sin embargo, el sistema de videoarbitraje terminó anulando el tanto del 'colchonero' argumentando posición adelantada. Esta polémica fue subida a la plataforma de Youtube.

Fue una jugada muy cerrada, el juez con la ayuda de sus asistentes de la zona del videoarbitraje, recurrió a la tecnología para repetir la jugada del gol. Al final se terminó que el gol del canterano 'merengue' fue en off side y fue anulado. Esto pudo significar el empate transitorio de 2-2, y quien sabe, otra historia dentro del campo de juego.

Diego Simeone, DT del Atlético de Madrid reclamó airadamente la anulación del gol de Álvaro Morata.

