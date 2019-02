Real Garcilaso despidió a Christian Ortiz a días de iniciar la Liga 1 [VIDEO]

Real Garcilaso vuelve a estar en el blanco de las críticas por, otra vez, haber despedido a un jugador de forma casi extraña. Y es que a inicios de iniciar la Liga 1 – 2019, el arquero Christian Ortiz que fue titular en la primera fase de la Copa Libertadores, ha sido removido de su cargo por una decisión dirigencial y técnica.

En el programa ‘Fox Sports Perú’, Christian Ortiz salió a dar sus descargos luego de ser separado del club cusqueño. El arquero de 28 años sostuvo que su salida se debió “a una decisión de la dirigencia junto con el comando técnico”. Pero eso no quedaría ahí, el problema vino por una contradicción de parte de la dirigencia del Real Garcilaso, tres horas antes de haberle comunicado la mala noticia, ya habían llegado a un acuerdo de su continuidad en el plantel.

“Lo que me dan a entender a mí (su salida) es por gusto del comando técnico, no le gusto (al comando) y bueno me lo dicen recién en esta época del año, y la dirigencia me manda a llamar que ya no quieren contar conmigo”, apuntó Ortiz.

Hay que resaltar que Christian Ortiz fue titular en el duelo contra el Deportivo La Guaira que se jugó en Venezuela por la primera fase de la Copa Libertadores, aquella vez la ‘Máquina celeste’ cayó por la mínima. Ya en el duelo de vuelta en Cusco, el guardameta no fue titular, los cusqueños ganaron 2-1, pero el gol de visita les pasó factura eliminándolos del torneo sudamericano.

Ortiz, tras su salida del Real Garcilaso afirmó que la dirigencia de su exclub ya contrató un nuevo arquero. Este no es el primer caso de maltrato a un futbolista en tienda cusqueña, a inicios del año Carlos Olascuaga vivió en carne propia una experiencia similar. A él se suman Alfredo Carrillo, Israel Khan, Willy Pretel y Donald Millán.