La razón por la que Christian Ramos regresaría al fútbol peruano

A cuatro meses de la Copa América 2019, el futuro de Christian Ramos aún es incierto con Al Nassr de Arabia Saudita. El defensa de la selección peruana llegó hace medio año al club asiático y fue despedido en las redes sociales del club con un emotivo video. Sin embargo, ‘La Sombra’ aún no ha roto su vínculo contractual, según explicó su representante.

El futbolista de 30 años, que ha sido vinculado con Alianza Lima, reveló que maneja ofertas de Perú y Estados Unidos, pero dejó en claro que solo volvería al fútbol peruano para jugar la Copa Libertadores o Sudamericana.

“Sí, es una opción porque todavía no se cierra el libro de pases. Mi representante lo está manejando y yo voy coordinando con él a ver qué posibilidades hay. Si es Perú o Estados Unidos, eso lo tendré que ver en estos días pero, si se da la oportunidad de volver, tiene que ser un equipo que tenga Copa Libertadores o Sudamericana, porque quiero seguir mostrándome y estar en la selección", claró La Sombra a ATV+.

Según trascendió, el central que militó en Gimnasia y Esgrima La Plata de Argentina, Emelec de Ecuador, Veracruz de México, acudió a las instalaciones del club Al Nassr para hablar con la directiva, porque aún mantiene un contrato de cuatro años. Los dirigentes y el propio entrenador Rui Vitória hablaron con él y le propusieron seguir en el equipo, pero que no sería tomado en cuenta.

"No sabría cómo explicar esto, yo recién me he enterado del video cuando me levanté. El lunes me comunicaron que íbamos a resolver el contrato porque iban a inscribir a otro central, pero me dicen 'muchas gracias' en el video cuando sigo perteneciendo al club. Me comentaron que también podría quedarme hasta final de temporada pero quedarme sin jugar no es una opción para mí. También está la chance de un préstamo por tres o seis meses pero eso me va a perjudicar porque los mercados se están cerrando", concluyó.

Dato: Christian Ramos jugó 11 partidos con Al Nassr durante seis meses.