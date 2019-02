Nicolás Córdova sobre refuerzos para la 'U': "Hay que tener paciencia para no equivocarnos"

Universitario tendrá más jales este año. Así lo señaló el técnico de la 'U', Nicolás Córdova, quien indicó que está a la espera de la llegada de dos futbolistas, un '9' y un enganche,

para completar su plantilla de cara al 2019.

En conferencia de prensa, el entrenador chileno explicó las características que está necesitando en sus próximos fichajes para el plantel.

“Nos interesa un enganche y un 9, pero no creo que el tema pase por un tiempo límite para tenerlos, si no en elegir bien. Hay que tener paciencia, no debemos equivocarnos. Estamos viendo ya varias opciones del extranjero”, explicó el DT de Universitario.

Nicolás Córdova tampoco descartó alguna salida del actual plantel, y anhela tener pronto a los refuerzos. "Hay que tener paciencia, estamos trabajando en buscar, pero no queremos equivocarnos y queremos traer a alguien que nos venga a ayudar. Tenemos un plantel para competir, pero sí creemos y queremos que vengan otros jugadores".

Universitario ha contratado solo seis jugadores para la temporada 2019: Alejandro Hohberg, Armando Alfageme, José Carvallo, Nelinho Quina, Gary Correa y Nelson Cabanillas. Sin embargo la semana pasada los 'cremas' vendieron a Roberto Siucho al fútbol chino, dejando la posibilidad de traer un jugador más.

"La salida de Roberto Siucho fue beneficiosa para él y para el club porque dejó un buen monto económico. Pero para mi como técnico no fue bueno por el momento en que se va y es difícil encontrar a un peruano a esta altura que tenga la calidad y personalidad de venir a jugar a la 'U'”, enfatizó Córdova.