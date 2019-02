Defensa y Justicia vs Botafogo EN VIVO ONLINE: por la primera ronda de Copa Sudamericana 2019

Defensa y Justicia vs Botafogo juegan este miércoles (6:30 p.m. hora peruana/ 8:30 hora argentina EN VIVO ONLINE vía DirecTV) en duelo por la primera ronda de la Copa Sudamericana 2019. El duelo se jugará en el estadio Olímpico Nilton Santos en Río de Janeiro.

El equipo argentino es la revelación en su liga local. El 'Halcón' es el único invicto en 17 jornadas jugadas de la Superliga y es segundo solo por debajo de Racing. En su último partido derrotó por 2-1 a San Martín de Tucumán con un gol al último minuto.

La otra cara de la moneda es Botafogo. El último fin de semana logró su primer triunfo del año luego de tres caídas y un empate. La situación económica del club tampoco es buena en el 'Fogao' y la afición exige la salida de algunos de sus dirigentes.

"No tengo dudas de que será un partido muy difícil. Todos estarán preparados para esta primera gran batalla. Es un equipo cualificado, que viene haciendo temporadas consistentes durante los últimos años en Argentina", afirmó Zé Ricardo, técnico de Botafogo, en rueda de prensa previo al duelo con los argentinos.

Fechado com o FOGÃO! 👊🏼 Corrente dos atletas antes do último treinamento para a estreia do BOTAFOGO na Sul-Americana! #VamosFOGO ⭐️



📸 Vitor Silva / SS Press / BFR pic.twitter.com/hg7fbcK9PL